Έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα συγκληθεί εκτάκτως το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στις απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής θα συζητηθούν «οι διατλαντικές σχέσεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που λένε «όχι» στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και όπως προειδοποίησε ο ευρωπαίος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ «η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική».

«Πρέπει να σταματήσει ο εκβιασμός και θεωρώ ότι η αμερικανική κυβέρνηση κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, δοκιμάζει τους Ευρωπαίους σε δύο θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που είναι η αυτοδιάθεση των λαών και η εδαφική κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter, μετά τις συνεχείς απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας.

«Αν δεν το δηλώσουμε αυτό, αρχίζει μία κούρσα και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η δίψα για δύναμη και προσάρτηση της Γροιλανδίας».

Μπροστά «σε αυτή την τυπική περίπτωση εξαναγκασμού, έχουμε τα εργαλεία στην διάθεσή μας και οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειασθεί και αν αυτοί οι δασμοί επιβεβαιωθούν», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ευημερία και την βιομηχανική στρατηγική τονίζοντας την ανάγκη ενότητας των Ευρωπαίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ότι θα ζητήσει από τους ευρωπαίους ομολόγους του την ενεργοποίηση της Anti-Coercion Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μηχανισμού που επιτρέπει στις χώρες μέλη να λαμβάνουν αντίμετρα όπως είναι η επιβολή δασμών, η εισαγωγή εμπορικών και επενδυτικών περιορισμών για να απαντήσουν σε οικονομικές πιέσεις που δέχονται από τρίτη χώρα.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της απειλής από την αμερικανική πλευρά, οφείλουμε να είμαστε επίσης στο στάδιο της απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ υπενθυμίζοντας ότι η Anti-Coercion Act αποτελεί κατά κάποιον τρόπο αποτρεπτικό όπλο που προορίζεται να επιτρέψει τον διάλογο και την αποφυγή επιβολής δασμών.

Αν ενεργοποιηθεί , η Anti-Coercion Act περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απαγόρευση σε αμερικανικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέρος σε ευρωπαϊκούς δημόσιους διαγωνισμούς ή «αποκλεισμούς αμερικανικών επιχειρήσεων από την ευρωπαϊκή αγορά».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει το προς το παρόν παγωμένο πακέτο των 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιπλέον δασμούς κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα» που ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι

Ο μηχανισμός, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2023, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού όταν μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ αποπειράται να ασκήσει πίεση, μέσω εμπορικών περιορισμών, στο συνασπισμό ή σε κάποιο από τα 27 μέλη του ώστε να λάβει κάποια απόφαση.

Τέτοιες πρακτικές «παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στις θεμιτές κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της», αναφέρει στον ισότοπό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως παράδειγμα, η Κομισιόν επικαλείται έναν εμπορικό εταίρο που εισάγει ή απειλεί να εισαγάγει πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, η επιβολή των οποίων συνιστά διακριτική μεταχείριση.

Η κλίμακα των αντιμέτρων, που μπορεί να εφαρμόσει η ΕΕ, είναι ευρεία, καθώς περιλαμβάνει τελωνειακούς δασμούς, περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ή διάφορους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Μέτρα αντιποίνων βάσει του ACI αποτελούν ωστόσο ύστατη προσφυγή και πρέπει να είναι αναλογικά.

Για να εφαρμοσθεί το εργαλείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πρώτα να εξετάσει αν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση οικονομικός εξαναγκασμός. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξουν το συμπέρασμα της Επιτροπής, πριν ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ αρχίσει ιδανικά συνομιλίες με τη χώρα.

Αν οι συνομιλίες αυτές αποβούν ανεπιτυχείς, η ΕΕ μπορεί να επιβάλει αντίμετρα.

Σε περίπτωση που ο ACI τεθεί σε ισχύ για τις τελευταίες εμπορικές απειλές του Τραμπ, είναι πιθανή η επιβολή δασμών ως αντίποινα σε εισαγωγές αμερικανικών αγαθών. Επίσης μπορεί να τεθεί σε αναστολή η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.