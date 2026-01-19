Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα».

Σύμφωνα με το PBS News ο Τραμπ έγραψε: «Αγαπητέ Γιόνας, δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχει ούτως ή άλλως “δικαίωμα ιδιοκτησίας”; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και βάρκες που προσάραξαν εκεί» συνέχισε.

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας» τόνισε.

Τραμπ: Τώρα είναι η ώρα για την Γροιλανδία και θα γίνει – Θα απομακρύνουμε τη ρωσική απειλή

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε νέο σαφές σαφές μήνυμα ότι «τώρα είναι η ώρα» για την απομάκρυνση της ρωσικής απειλής από τη Γροιλανδία, δηλώνοντας πως η διαδικασία αυτή «θα γίνει». Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Δανία ότι «επί 20 χρόνια» δεν έχει κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει τον ρωσικό κίνδυνο στην περιοχή.

Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας την επιβολή επιπλέον δασμού 10% από την 1η Φεβρουαρίου στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Οι χώρες αυτές είναι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αντίδραση των οκτώ χωρών ήταν άμεση. Σε κοινή δήλωσή τους επισήμαναν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διαβεβαίωσαν πως θα παραμείνουν ενωμένες στην απάντησή τους προς την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, δεσμευόμενες ως μέλη του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική.

Σε κατάσταση συναγερμού η Ευρώπη

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί έντονη ανησυχία, καθώς οι ηγέτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ δεν μπλοφάρει στο ζήτημα της Γροιλανδίας. Οι πρέσβεις της ΕΕ συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στις Βρυξέλλες για να εξετάσουν πιθανά μέτρα αντίδρασης και πίεσης προς τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, πιθανότατα την Πέμπτη. Όπως δήλωσε, από τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη προέκυψαν έξι δεσμεύσεις της Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το χαρτί των δασμών

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την επιβολή αντιποίνων ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα ή περιορισμούς στην πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες διαπραγματευτικό πλεονέκτημα ενόψει κρίσιμων συναντήσεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό που θα αποτρέψει μια βαθιά ρήξη στη δυτική συμμαχία, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Έκτακτη Σύνοδος της ΕΕ

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών θα συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Κόστα εξετάζει το ενδεχόμενο η Σύνοδος να λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. «Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι, μετά από συνομιλίες με τα κράτη-μέλη, η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη σε έξι βασικά σημεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν: