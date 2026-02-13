Οι προσωπικές επιλογές έχουν σκληρό τίμημα που βαραίνει τους ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Κάθε τους απόφαση πυροδοτεί εξελίξεις και ανατρέπει εκ νέου τα δεδομένα σε Μάνη και Κρήτη.

Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη ζουν τον έρωτά τους στην Αθήνα, όμως η απόφασή του να ζητήσει διαζύγιο μετά τη γέννηση του παιδιού και μια κρυφή φωτογραφία απειλούν να τους εκθέσουν.

Ο Στέφανος αναστατώνεται από το απρόσμενο τηλεφώνημα του πατέρα του.

Ο Παυλής μαθαίνει σκληρές αλήθειες για το παρελθόν τής Δάφνης.

Η Ασπασία καταρρέει μέσα στη φυλακή.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου:

Επεισόδιο 84 (Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 22:20)

Η Φρύνη κι ο Κωνσταντίνος ετοιμάζονται για την εκδρομή τους στην Αθήνα κι ενημερώνουν μόνο τον Στέφανο και τον Τζον. Ο Κουράκος είναι απαρηγόρητος από τη στιγμή που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και η Αριάδνη κάνει ό,τι μπορεί για να του συμπαρασταθεί, ενώ επιστρατεύει τον Στάθη και τον Τζον για να του κάνουν παρέα. Ο Μανώλης επισκέπτεται τον Παυλή στην εντατική. Ο Πότης ακολουθεί πιστά την καθοδήγηση της Κούλας και προσπαθεί να φλερτάρει τη Μυρτώ. Ο Λεοντιάδης επισκέπτεται την Ασπασία και παλεύει να της ανεβάσει την ψυχολογία. Ο Μιχάλης μαθαίνει τι συνέβη με τον Κουράκο κι αποφασίζει να πάει νωρίτερα στη Μάνη. Την ίδια ώρα, ο Κουράκος συναντά έναν προκλητικό συγχωριανό του ο οποίος τον αποκαλεί «πουλημένο» και πιάνονται στα χέρια. Ο Παυλής δείχνει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης, σκορπίζοντας χαρά σε όλους. Ο Στέφανος δέχεται ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον πατέρα του.

Επεισόδιο 85 (Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 22:20)

Ο Στέφανος, μετά το τηλεφώνημα του πατέρα του, έχει χάσει την ησυχία του. Τόσο η Μαργαρίτα, όσο και η Βασιλική προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, αλλά τα τραύματά του από τον παρελθόν τον βασανίζουν. Η Φρύνη είναι έτοιμη να φύγει από το σπίτι προκειμένου να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο και να πάνε στην Αθήνα, όταν την προλαβαίνει ο Παρασκευάς επιμένοντας να την πάει ο ίδιος στο ΚΤΕΛ… Η υγεία του Παυλή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Στο μεταξύ, στη Μάνη, η Δάφνη που δεν ξέρει τίποτα για το ατύχημα, αναρωτιέται γιατί ο Παυλής δεν δρομολογεί το διαζύγιο. Στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αρχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και χαίρονται τον έρωτά τους. Η Ασπασία, στη φυλακή, έχει σοβαρά προβλήματα με τησυγκρατούμενή της, η οποία την καρφώνει στους δεσμοφύλακες. Η Αλεξάνδρα καταφέρνει να δει τον Παυλή και του λέει δυο γλυκές κουβέντες. Ο Κωνσταντίνος ανακοινώνει στη Φρύνη πως σκοπεύει να ζητήσει διαζύγιο από την Ισμήνη μόλις γεννήσει κι εκείνη παγώνει από την έκπληξή της.

Επεισόδιο 86 (Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 22:00)

Ο Πότης ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά του στη Μυρτώ. O Κωνσταντίνος κι η Φρύνη, παραδίδονται στον έρωτά τους, χωρίς αναστολές. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος, ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Ένας συνειρμός, μια λεπτομέρεια τον οδηγούν στην αλήθεια για τον γαμπρό του και τη Φρύνη. Η Δάφνη εμφανίζεται στο νοσοκομείο κι ο Μανώλης της επιτρέπει να μπει στο δωμάτιο του Παυλή όσο εκείνος κοιμάται. Τα δάκρυα της τρέχουν ποτάμι κι ο Παυλής αρχίζει να ξυπνά. Παράλληλα, ο Μιχάλης επιστρέφει στη Μάνη κι η Αθηνά τον καλωσορίζει ξανά στην εταιρεία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Μια άγρια συμπλοκή ξεσπά στη φυλακή ανάμεσα στη Ρένα και τη Βιολέτα και η Ασπασία μπαίνει στη μέση για να τις χωρίσει. Αργότερα, η Ασπασία νιώθει έναν οξύ πόνο στο στήθος και καταρρέει. Ο Μανώλης αποκαλύπτει στον Παυλή τη σκληρή αλήθεια για το παρελθόν της Δάφνης. Κι ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη συνεχίζουν τις ανέμελες βόλτες τους στην Αθήνα, πιστεύοντας πως κανείς δεν τους βλέπει, κάποιος τους αναγνωρίζει και τους φωτογραφίζει σε μια τρυφερή στιγμή.

