Το Κρεμλίνο έχει συντάξει εσωτερικό υπόμνημα που περιγράφει προτάσεις για εκτεταμένη οικονομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνοντας πιθανή επιστροφή στο σύστημα του δολαρίου. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που σχολίασαν το ρεπορτάζ του Bloomberg, η Μόσχα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη σύνδεση με το νόμισμα των ΗΠΑ ως προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ στην εξωτερική πολιτική.

Το έγγραφο εντοπίζει επτά τομείς όπου τα ρωσικά και αμερικανικά συμφέροντα θα μπορούσαν να συγκλίνουν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συνεργασία στα ορυκτά καύσιμα, οι κοινές επενδύσεις σε φυσικό αέριο και υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου στην Αρκτική, καθώς και ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Οι προτάσεις τίθενται υπό την προϋπόθεση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το υπόμνημα φαίνεται να εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία που ηγείται ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου στην Ουάσινγκτον. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε πρόσφατα ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του εξέτασαν το λεγόμενο «πακέτο Ντμίτριεφ», ένα προτεινόμενο πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ρωσίας – ΗΠΑ, αξίας περίπου 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μου έδειξαν το λεγόμενο ‘πακέτο Ντμίτριεφ’ που παρουσίασε στις ΗΠΑ – ο όγκος εκεί είναι περίπου 12 τρισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν θα στηρίξει καμία διμερή συμφωνία που θα επηρεάζει την κυριαρχία της και διαπραγματεύεται χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Οι προτάσεις φέρεται να προβλέπουν πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά ενεργειακά έργα και κοιτάσματα σπάνιων μετάλλων, τόσο στη Ρωσία όσο και σε εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο. Η συνεργασία φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στα ορυκτά καύσιμα έναντι των πράσινων εναλλακτικών. Ευρωπαίος αξιωματούχος που εξέτασε προηγούμενες εκδοχές συνέκρινε τις προτεινόμενες συμφωνίες με μια «οικονομική εκδοχή της Συνδιάσκεψης της Γιάλτας του 1945», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Αντιφατικά μηνύματα από τη Μόσχα

Παρά τις οικονομικές προτάσεις, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε σκεπτικισμό για τις προοπτικές διμερών σχέσεων, σε συνέντευξή του στο TV BRICS. «Δεν βλέπουμε κανένα λαμπρό μέλλον στον οικονομικό τομέα», δήλωσε, αποδίδοντας την κατάσταση στην επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών για «οικονομική κυριαρχία».

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ έρχονται σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες του Ντμίτριεφ και άλλων αξιωματούχων του Κρεμλίνου, που θεωρούν την επέκταση του εμπορίου ΗΠΑ–Ρωσίας κρίσιμη για κάθε διαρκή ειρηνευτική διευθέτηση. Η αντίφαση αυτή αντανακλά τις εσωτερικές εντάσεις μεταξύ της επιθυμίας της Ρωσίας για άρση των κυρώσεων και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσής της με την Ουάσιγκτον.