To Dacia Bigster hybrid-G 150 4×4 εισέρχεται στην κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 εγκαινιάζει μια πρωτοποριακή πρόταση στην αγορά, συνδυάζοντας τον στιβαρό χαρακτήρα ενός SUV με τον αποδοτικότερο κινητήρα διπλού καυσίμου της Dacia. Προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναμένουν οι οδηγοί της κατηγορίας C-SUV — άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία — με πλούσιο εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

Με το Bigster, η Dacia ανοίγει νέους δρόμους, παρουσιάζοντας έναν κινητήρα που συνδυάζει διπλό καύσιμο (βενζίνη & υγραέριο) με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V.

H έκδοση hybrid-G 150 4×4 συνδυάζει ήπια υβριδική τεχνολογία, διπλό καύσιμο, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο.

Στην καρδιά του δεσπόζει ένας 3κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος 1.200άρης κινητήρας 140 ίππων και 230 Nm. Το θερμικό μοτέρ συνεργάζεται με κιβώτιο DW23 διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, έναν ηλεκτροκινητήρα 13 ίππων τοποθετημένο στον πίσω άξονα και μια μικρή μπαταρία 48V χωρητικότητας 0,84 kWh.