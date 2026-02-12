H Σαβάνα Γκάθρι δημοσίευσε ένα συγκινητικό νέο βίντεο στην προσπάθειά της να εντοπίσει τη μητέρα της, Νάνσι, που παραμένει αγνοούμενη. Η παρουσιάστρια του Today, 54 ετών, ανήρτησε την Πέμπτη στο Instagram ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τα παιδικά της χρόνια.

View this post on Instagram A post shared by Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση έγραψε: «Η αγαπημένη μας μαμά. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε. Ευχαριστούμε για τις προσευχές και την ελπίδα σας».

Το βίντεο είχε μουσική υπόκρουση το τραγούδι May You Find a Light του συγκροτήματος The Brilliance.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η ανάρτηση ήρθε λίγα μόλις λεπτά αφότου στήθηκε μια λευκή σκηνή εγκληματολογικών ερευνών έξω από το σπίτι της Νάνσι, στο σημείο όπου πριν από 11 ημέρες είχε καταγραφεί μια ανατριχιαστική φιγούρα με μάσκα του σκι και χοντρά γάντια να πλησιάζει την κατοικία.

View this post on Instagram A post shared by Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

Η 84χρονη Νάνσι απήχθη από το σπίτι της αξίας 1 εκατ. δολαρίων στην περιοχή Tucson της Αριζόνα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου.

Μια μεγάλη σκηνή πλέον καλύπτει την είσοδο του σπιτιού και τη βεράντα, όπου οι ερευνητές είχαν εντοπίσει αίμα που ταυτοποιήθηκε με το DNA της Νάνσι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος για την τοποθέτηση της σκηνής ούτε ποια νέα ευρήματα μπορεί να έχουν εντοπιστεί από τις αρχές.