Ο Ολυμπιακός για μία ακόμη φορά έδειξε ότι είναι κοντά στην κοινωνία και δίπλα στη Μητρόπολη Πειραιά και τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» διοργάνωσαν τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, ημέρα παράδοσης για την Ελλάδα, και πρόσφεραν δώρα, εδέσματα και χαμόγελα στα παιδιά των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιά.

Στην εκδήλωση την ΠΑΕ Ολυμπιακός εκπροσώπησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Εύη Κουτσαυτάκη, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ και Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» Βασίλης Βασιλειάδης, ενώ από την ομάδα ήταν οι ποδοσφαιριστές Αλέξης Καλογερόπουλος, Νίκος Μπότης, Αργύρης Λιατσικούρας.

Τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, αλλά και την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς, Σταυρούλα Αντωνάκου, υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ ο οποίος σε δήλωσή του τόνισε: «Πειραιάς και Ολυμπιακός είναι έννοιες ταυτόσημες, τα σχολεία της Μητροπόλεως που είναι ίδρυμα προστασίας της νεότητος και όχι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν τον πολιτισμό μας στη διάδοχη γενιά, στα παιδιά μας και ο Ολυμπιακός είναι πάντοτε συμπαραστάτης στο μεγάλο έργο και ο μεγάλος του πρόεδρος, ο αγαπητός ευπατρίδης και μεγάλος ευεργέτης της Μητροπόλεως και της πόλεως κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης. Ευχαριστούμε και τον οργανισμό Alter Ego και το μεγάλο κανάλι για τη συμβολή του σε αυτήν την προσπάθεια για να μεταλαμπαδεύσουμε την παράδοση και την πίστη μας στα παιδιά μας. Εύχομαι σε όλους ευλογημένο τριώδιο και καλή Σαρακοστή».

Μιλώντας στα παιδιά και τους δασκάλους των εκπαιδευτηρίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης, σχολίασε: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προσφέρει και φέτος τη μουσική, τα εδέσματα, τα δώρα για εσάς, για τα παιδιά του Πειραιά. Να είστε πάντα καλά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης κάθε φορά που ο δέσποτας θα τον καλεί θα είναι παρόν και θα προσφέρει ό,τι θέλει ο δέσποτας για τα παιδιά του Πειραιά».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, είπε: «Μία όμορφη εκδήλωση για μία ακόμη χρονιά στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη μας, χορηγία και στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του προέδρου μας Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι εδώ η κυρία Κουτσαυτάκη, ο κύριος Βασιλειάδης, η Δημοτική Αρχή παρούσα. Είμαστε ένα οικογενειακό κλίμα αυτό που εκπέμπει όλα αυτά τα χρόνια ο Πειραιάς μαζί και στις χαρές και στις δυσκολίες και στα γλέντια. Σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη και είμαστε παραδοσιακά, πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά τις παραδόσεις μας και η Τσικνοπέμπτη είναι μία απ’ αυτές. Μία ωραία ατμόσφαιρα να διασκεδάσουμε δίπλα στα παιδιά» και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Εύη Κουτσαυτάκη, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις της Μητρόπολης Πειραιά και είναι ακόμη μεγαλύτερη η χαρά μας γιατί είμαστε δίπλα σε φίλους».

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πρόσφεραν δώρα στους μικρούς μαθητές, μαζί με τον Λεόνε, ενώ υπέγραψαν και εκατοντάδες αυτόγραφα. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος δήλωσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος της ομάδας κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και φέτος δίπλα στα εκπαιδευτήρια Μητρόπολης για να γιορτάσουμε μαζί με τα παιδιά και τη φετινή Τσικνοπέμπτη. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές», ο Νίκος Μπότης από την πλευρά του σχολίασε: «Είμαστε εδώ και φέτος για να γιορτάσουμε μαζί με τα παιδιά και τους μαθητές την Τσικνοπέμπτη και τις απόκριες. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ για να γιορτάσουμε μαζί και πάντα δίπλα στα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης Πειραιά, δείχνοντας ότι με μικρές πράξεις μπορούμε να δίνουμε χαρά στα παιδιά» και ο Αργύρης Λιατσικούρας: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ ο Ολυμπιακός μόνο αθλητισμός, είναι και κοινωνία και εύχομαι καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους με υγεία».