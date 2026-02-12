Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένει χαμηλός. Η εκτίμηση αυτή διατυπώθηκε μετά την καταγραφή τριών κρουσμάτων στην Ινδία και στο Μπανγκλαντές, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.

Τα συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμέτους και λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν σπασμούς και εγκεφαλίτιδα που ενδέχεται να οδηγήσει σε κώμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό Νίπα, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από ζώα ή μέσω μολυσμένων τροφίμων. Το ποσοστό θνησιμότητας υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 40% και 75%, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ.

«Ο ΠΟΥ εκτιμά ως χαμηλό τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού Νίπα, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Κρούσματα σε Ινδία και Μπανγκλαντές

Τον περασμένο μήνα δύο κρούσματα του ιού επιβεβαιώθηκαν στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στη βορειοανατολική Ινδία, περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί και τα πρώτα περιστατικά στη χώρα το 2001.

Την περασμένη εβδομάδα, μια γυναίκα στο Μπανγκλαντές έχασε τη ζωή της αφού προσβλήθηκε από τον ιό, «προκαλώντας φόβους για ευρύτερη εξάπλωσή του».

«Οι δύο εστίες δεν συνδέονται», σημείωσε ο διευθυντής του ΠΟΥ, «μολονότι και οι δύο εμφανίστηκαν κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στην Ινδία και το Μπανγκλαντές», όπου εντοπίζονται «φρουτοφάγες νυχτερίδες που είναι γνωστό ότι αποτελούν τους φυσικούς φορείς του ιού».

Καμία νέα μόλυνση δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι υγειονομικές αρχές έχουν παρακολουθήσει περισσότερες από 230 επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Ιστορικό εξάρσεων του ιού Νίπα

Το πρώτο ξέσπασμα του ιού Νίπα καταγράφηκε το 1998 στη Μαλαισία, όταν εκτροφείς χοίρων προσβλήθηκαν από τον ιό που πήρε το όνομά του από το χωριό όπου εντοπίστηκε.

Το 2018, νέα έξαρση του ιού σημειώθηκε στην Κεράλα, στη νότια Ινδία, προκαλώντας τον θάνατο 17 ανθρώπων και εντείνοντας την ανησυχία για τη διασπορά του.