Κοινή πρόταση νόμου για τη «Σύσταση και λειτουργία εθνικού συμβουλίου αγροτικής πολιτικής – Θεσμοθέτηση εθνικού οδικού χάρτη για τον πρωτογενή τομέα» καταθέτουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, σε μια πρώτη σύμπλευση των κομμάτων της κεντροαριστεράς για τον πρωτογενή τομέα.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνυπογράφουν τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί καθοριστικό πυλώνα για την εθνική οικονομία, τη διατροφική ασφάλεια και τη συνοχή της ελληνικής υπαίθρου. Παρά τη στρατηγική του σημασία, ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χρόνιες δομικές αδυναμίες, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος χαρακτήρας των εκμεταλλεύσεων, η έλλειψη συστηματικής αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δημογραφική γήρανση και η περιορισμένη εφαρμογή καινοτομιών.

Η χαμηλή σύνδεση έρευνας και παραγωγής, η περιορισμένη συλλογική οργάνωση και το υψηλό κόστος παραγωγής οδηγούν σε μειωμένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, καθώς και σε χαμηλά εισοδήματα για τους παραγωγούς. Παράλληλα, η απουσία ολοκληρωμένων έργων υποδομής για τη διαχείριση των υδάτων, η ανεπάρκεια του αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου και τα ελλείμματα στην ευρυζωνική κάλυψη της υπαίθρου εντείνουν την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές ή επικοινωνιακές παρεμβάσεις. Απαιτείται ένα σταθερό, συμμετοχικό και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού, ικανό να εξασφαλίσει τη συνεκτική αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και την προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις του αγροτικού τομέα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.), ως μόνιμου θεσμού με διαφάνεια, θεσμικό κύρος και υπερκομματική συνέχεια. Το Ε.Σ.Α.Π. θα λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού γνώσης, εμπειρίας και κοινωνικού διαλόγου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων.

Ο ρόλος του Συμβουλίου δεν θα περιορίζεται σε γνωμοδοτικό επίπεδο. Θα αναλαμβάνει την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την επικαιροποίηση ενός δεσμευτικού Εθνικού Οδικού Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής, ο οποίος θα εγκρίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων και θα αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς για κάθε κυβέρνηση.

Στρατηγική συνέχεια και διαφάνεια

Με την έγκριση του Οδικού Χάρτη διασφαλίζονται η θεσμική συνέχεια της αγροτικής πολιτικής, η ύπαρξη σαφών στόχων, χρονοδιαγραμμάτων και δεικτών αξιολόγησης. Παράλληλα, ενισχύεται η λογοδοσία απέναντι στους παραγωγούς και την κοινωνία, ενώ η Βουλή αποκτά ουσιαστικό ρόλο στρατηγικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου.

Η δημιουργία του Ε.Σ.Α.Π. αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου σχεδιασμού, στη διαφανή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Επιπλέον, θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας, τη διατροφική επάρκεια και τη δημοκρατική συμμετοχή στον αγροτικό τομέα, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

Άρθρο 1

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.)

Συστήνεται μόνιμο και διαρκές συλλογικό όργανο με την επωνυμία «Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.)», το οποίο λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και στρατηγικό όργανο.

Άρθρο 2

Αποστολή – Σκοποί

Αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.) είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνοχή και συνέπεια, για τη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών.

Ειδικότερα, σκοποί του είναι:

α) η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της μελισσοκομίας και της μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων,

με έμφαση στην προστιθέμενη αξία, την ποιότητα, την πιστοποίηση, τις συλλογικές μορφές οργάνωσης και την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων,

β) η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών,

γ) η στήριξη της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών και της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου, με πολιτικές που αντιμετωπίζουν τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, ενισχύουν την εγκατάσταση και παραμονή νέων αγροτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο,

δ) η προώθηση της διατροφικής ασφάλειας και επισιτιστικής επάρκειας της χώρας,

ε) η προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των εθνικών και ενωσιακών πόρων,

στ) ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγροτικοί φορείς, συνεταιρισμοί, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα),

ζ) η ενίσχυση της διακομματικής συναίνεσης και του κοινωνικού διαλόγου στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση σταθερών, ευρύτερα αποδεκτών πολιτικών επιλογών που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τον αγροτικό κόσμο.

Άρθρο 3

Συγκρότηση

1. Το Ε.Σ.Α.Π. αποτελείται από ……..αριθμός () τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους:

α) Έναν (1) επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, ευρείας αποδοχής και εμπειρίας σε θέματα του πρωτογενή τομέα, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) Έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα,

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τους εξής φορείς:

γα) Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ),

γβ) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),

γδ) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)

γε), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ),

γστ) Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

γζ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),

γη) Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ),

γθ) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ),

γι) το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),

για) την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),

γιβ) την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ),

γιγ) τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ),

γιδ) Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ)

γιε) Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (ΠΕΠΜΑ)

γιστ) Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδας (ΕΠΠΑΕ)

γιζ) ΣΑΣΟΕ – Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας

γιη) Διεπαγγελματικές οργανώσεις

γιθ) από δύο (2) μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες επιλέγονται από τον Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας.

δ) τρεις (3) διακεκριμένους επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα πρωτογενή τομέα, από τους οποίους ο ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Οι εκπρόσωποι των φορέων των περ. γα), γβ), γδ), γε), γστ), γζ), γη), γθ), γι), για), γιβ), γιγ), γιδ), γιε), γιστ), γιζ), γιη), γιθ) ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τις διοικήσεις τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί, ακόμη και εάν δεν έχουν οριστεί ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι των φορέων των περ β), γα), γβ), γδ), γε), γστ), γζ), γη), γθ), γι), για), γιβ), γιγ), γιδ), γιε), γιστ), γιζ), γιη), γιθ), δ). Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου απαιτείται να έχει ορισθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών του.

Άρθρο 4

Οργάνωση και λειτουργία

1. Το Ε.Σ.Α.Π. καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Βουλής.

2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές κατ’ έτος και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών του.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή ύστερα από αίτημα έντεκα (11) τουλάχιστον μελών του.

4. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Α.Π. είναι πενταετής (5 έτη). Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορεί να παρατείνεται η θητεία των μελών του Συμβουλίου για διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο, με την ίδια ιδιότητα, μόνο για έως δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 5

Υποστήριξη και δαπάνες

1. Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το οποίο προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, αποστέλλει τις προσκλήσεις των μελών και ετοιμάζει την τελική έκθεση, τα συμπεράσματα και τις γνωμοδοτήσεις.

2. Τα μέλη του Ε.Σ.Α.Π. δεν λαμβάνουν αμοιβή. Δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής.

3. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες

1. Το Ε.Σ.Α.Π. αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου, διαβούλευσης και χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει και επικαιροποιεί τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής,

β) εισηγείται μέτρα πολιτικής και κανονιστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων και δομικών προβλημάτων,

γ) παρακολουθεί την εφαρμογή πολιτικών και τη διαχείριση εθνικών και ενωσιακών πόρων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα,

δ) αξιολογεί τις επιπτώσεις εμπορικών συμφωνιών στην εγχώρια παραγωγή, στην αγροτική οικονομία και στη διατροφική ασφάλεια,

ε) εκπονεί ειδικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις,

στ) συγκροτεί θεματικές ομάδες εργασίας και οργανώνει δημόσιες ακροάσεις φορέων και εμπειρογνωμόνων.

ζ) παρακολουθεί τη συμβατότητα των εθνικών αγροτικών πολιτικών με το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και εισηγείται αναγκαίες προσαρμογές ή αναθεωρήσεις,

η) διατυπώνει προτάσεις για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης, της δια βίου κατάρτισης, της καινοτομίας και της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή,

2. Το Συμβούλιο Το Ε.Σ.Α.Π. συνεργάζεται με τις αρμόδιες διαρκείς, ειδικές ή μόνιμες Επιτροπές και Υποεπιτροπές του Κοινοβουλίου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου τους.

3. Το Συμβούλιο μπορεί να εκφέρει γνώμη για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή ύστερα από αίτημα έντεκα (11) τουλάχιστον μελών του.

4. Οι απόψεις, οι παρατηρήσεις και γνώμες του Συμβουλίου υποβάλλονται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να διαβιβάσει τα ανωτέρω στην καθ’ ύλην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, για επεξεργασία, συζήτηση ή ενημέρωση.

Άρθρο 7

Λειτουργία – Διαφάνεια – Δημοσιότητα

1. Το Ε.Σ.Α.Π. υποχρεούται να διατυπώνει γνώμη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, για σχέδια νόμων και πολιτικές στον αγροτικό τομέα.

2. Το Ε.Σ.Α.Π. καταρτίζει και επικαιροποιεί τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής.

3. Το Ε.Σ.Α.Π. εκπονεί μελέτες και εκθέσεις, για θέματα του πρωτογενή τομέα.

4. Το Ε.Σ.Α.Π. υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και προτάσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων.

5. Το Ε.Σ.Α.Π. διοργανώνει ακροάσεις και διαβουλεύσεις με κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, για θέματα του πρωτογενή τομέα.

6. Το Ε.Σ.Α.Π. δύναται να καλεί σε ακρόαση εκπροσώπους φορέων, επιστήμονες και αρμόδιους δημόσιους λειτουργούς, για θέματα του πρωτογενή τομέα, να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από μεμονωμένα άτομα με ιδιαίτερη γνώση των υπό συζήτηση θεμάτων.

7. Το Ε.Σ.Α.Π. δύναται να συστήνει θεματικές ομάδες εργασίας, για θέματα του πρωτογενή τομέα.

8. Οι γνώμες του Ε.Σ.Α.Π. είναι δημόσιες και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 8

Εθνικός Οδικός Χάρτης Αγροτικής Πολιτικής

1. Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Αγροτικής Πολιτικής αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό εργαλείο της χώρας για τον πρωτογενή τομέα και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) στόχους ανά κλάδο και ανά περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα παραγωγικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας

β) μέτρα πολιτικής και αναγκαίες κανονιστικές παρεμβάσεις,

γ) χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, με ενδιάμεσα ορόσημα και σαφή κατανομή ευθυνών

δ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης (KPIs), ποσοτικούς και ποιοτικούς, οι οποίοι επιτρέπουν τη συγκρίσιμη αποτίμηση της προόδου και των αποτελεσμάτων,

ε) εκτίμηση επιπτώσεων στο κόστος παραγωγής, στο εισόδημα των παραγωγών και στη διατροφική ασφάλεια, καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην κλιματική ανθεκτικότητα και στη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2. Ο Οδικός Χάρτης κατατίθεται προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων και εγκρίνεται με απόφασή της Ολομέλειας της Βουλής.

3. Ο εγκεκριμένος Οδικός Χάρτης έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της αγροτικής πολιτικής από κάθε κυβέρνηση. Η εφαρμογή του Οδικού Χάρτη παρακολουθείται σε ετήσια βάση από το Ε.Σ.Α.Π

4. Κάθε απόκλιση από τον Οδικό Χάρτη επιτρέπεται μόνο με ειδική και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση προς τη Βουλή, στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι, οι συνέπειες και τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα.

Άρθρο 9

Λογοδοσία – Ετήσια έκθεση εφαρμογής – Υποχρέωση κυβερνητικής απάντησης

1. Το Ε.Σ.Α.Π. υποβάλλει μέσα στο πρώτο (1ο) τρίμηνο κάθε έτους ετήσια έκθεση εφαρμογής του Εθνικού Οδικού Χάρτη, στην οποία αποτυπώνονται η πρόοδος, οι αποκλίσεις, τα αποτελέσματα και οι αναγκαίες διορθώσεις.

2. Η Κυβέρνηση καλείται εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης, να υποβάλει στη Βουλή Έκθεση Συμμόρφωσης, με συγκεκριμένη αποτύπωση μέτρων, χρονοδιαγραμμάτων, χρηματοδότησης και δεικτών επίτευξης. Η Έκθεση Συμμόρφωσης οφείλει να απαντά ρητά στις βασικές διαπιστώσεις και εισηγήσεις του Ε.Σ.Α.Π., ιδίως σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από τον Εθνικό Οδικό Χάρτη.

3. Η ετήσια έκθεση και η Έκθεση Συμμόρφωσης συζητούνται υποχρεωτικά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με δυνατότητα ακρόασης εκπροσώπων παραγωγικών και επιστημονικών φορέων. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ενημέρωση των παραγωγών και η κοινωνική λογοδοσία.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η πρώτη συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Π. ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης συγκρότησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά για τις αναγκαίες διοικητικές και οργανωτικές προπαρασκευαστικές ενέργειες.

5. Ο πρώτος Εθνικός Οδικός Χάρτης Αγροτικής Πολιτικής καταρτίζεται και υποβάλλεται στη Βουλή εντός δώδεκα (12) μηνών από τη συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Π.