Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει σήμερα την Τσικνοπέμπτη με ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι στο κέντρο της πόλης, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια ημέρα γεμάτη μουσική, χορό και παραδοσιακά «τσικνίσματα». Η γιορτή ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος και κορυφώνεται στη Βαρβάκειο Αγορά.

Το εορταστικό «ραντεβού» δίνεται στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα ξεκινήσει η εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή θα κινηθεί προς την πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του παραδοσιακού εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αυθεντική εμπειρία αποκριάτικης παράδοσης.

Λίγο αργότερα, στις 12:00 το μεσημέρι, οι ψησταριές θα ανάψουν στην πλατεία της Βαρβάκειου Αγοράς, όπου το δωρεάν «τσίκνισμα» θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χορό. Στο γλέντι αναμένεται να παραβρεθεί και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, συμμετέχοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου θα δώσει τον μουσικό παλμό στις 11:00, ενώ στις 11:30 τη σκυτάλη θα πάρουν ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων. Οι εμφανίσεις αυτές ενισχύουν τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας, προετοιμάζοντας το κοινό για τη λαϊκή συναυλία που θα ακολουθήσει στις 12:30 με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής.

Η Αθήνα «τσικνίζει» με ρυθμό, παράδοση και γεύσεις, σε μια γιορτή που φέρνει ξανά στο επίκεντρο τη χαρά της αποκριάς και τη συμμετοχή όλων στους δημόσιους χώρους της πόλης.