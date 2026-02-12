Δυσκολίες θα συναντήσουν όσοι σκοπεύουν να παραγγείλουν σήμερα, Τσικνοπέμπτη (12/2), καθώς οι διανομείς της efood προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Στην κινητοποίηση, πέρα από το σωματείο της Αττικής, συμμετέχουν και τα σωματεία Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας και Βόλου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα KFC στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τα γραφεία της εταιρείας.

Η 24ωρη απεργία αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που είχαν πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Οι διανομείς δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν, όπως υποστηρίζουν, την αδιαλλαξία της εταιρείας, επισημαίνοντας πως παρά τα επανειλημμένα αιτήματα δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στο καθεστώς των freelancers, όπου –όπως αναφέρουν– παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια του αλγορίθμου, τις αμοιβές, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.