Τραγικό περιστατικό στο Μετρό Συντάγματος σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αφού έπεσε στις γραμμές του σταθμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν αποδίδεται σε αυτοχειρία.

Ο σταθμός του Συντάγματος, στη Γραμμή 2 του Μετρό, παρέμεινε εκτός λειτουργίας από τις 08:00 περίπου το πρωί. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 10:00, έπειτα από την ολοκλήρωση της επιχείρησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για περίπου δύο ώρες, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη – Ελληνικό. Κατά τη διάρκεια αυτή, ο σταθμός Συντάγματος για τη Γραμμή 2 παρέμεινε κλειστός και δεν υπήρχε ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.

Αντίθετα, ο σταθμός Συντάγματος της Γραμμής 3 λειτούργησε κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, χωρίς να επηρεαστεί από τη διακοπή.

Λίγο αργότερα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 αποκαταστάθηκε πλήρως και οι συρμοί κινούνται πλέον κανονικά σε όλο το δίκτυο, από Ανθούπολη έως Ελληνικό.