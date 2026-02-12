Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Μετρό του Συντάγματος, όταν στις 07:40 ένα άτομο έπεσε στις ράγες της Γραμμής 2, στην κατεύθυνση προς Ελληνικό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε επιβάτες και εργαζομένους του σταθμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να διακοπεί άμεσα η κυκλοφορία των συρμών στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Οι αρχές εκκένωσαν τμήμα του σταθμού για λόγους ασφαλείας, ενώ οι επιβάτες ενημερώνονταν από τα μεγάφωνα για τις αλλαγές στα δρομολόγια.

Με ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ γνωστοποίησε ότι «στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη–Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη–Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και συνωστισμό σε άλλους σταθμούς, καθώς πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Η Αστυνομία βρίσκεται επίσης στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά, μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις στον σταθμό και δοθεί το «πράσινο φως» από τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή επαναλειτουργία του τμήματος.