Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποίησε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η νέα ανακοίνωση, που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026, διατηρεί σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο, ωστόσο οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού από το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν διαδοχικά διάφορες περιοχές της χώρας.

Περιοχές που θα πληγούν

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου, από το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

β. Στην Κρήτη, από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

γ. Στις Κυκλάδες, πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

ε. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα έως το απόγευμα της Παρασκευής.

στ. Στη Θράκη, πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Ισχυροί άνεμοι και προειδοποιήσεις

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

– Στη δυτική Ελλάδα, το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί).

– Στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί).

– Στα Κύθηρα και την Κρήτη, από το πρωί έως το απόγευμα της Παρασκευής (δυτικοί άνεμοι).

Η ΕΜΥ υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων μέσω της ιστοσελίδας της (oldportal.emy.gr) καθώς και από τις επίσημες προειδοποιήσεις του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί εντός 12 ωρών, ανάλογα με την πορεία των καιρικών συνθηκών.