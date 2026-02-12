Στην πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων βαθμού AD 5 προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω διαγωνισμού που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Ο αρχικός μισθός για τη θέση ανέρχεται σε 5.010 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, με την απόφαση απονομής του διπλώματος να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, ωστόσο είναι υποχρεωτική η γνώση τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιτυχόντες θα διοριστούν σε όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο. Θα αναλάβουν καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, καθώς και τη διαχείριση πόρων.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Ανάπτυξη και διαμόρφωση πολιτικών: Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε αναλύσεις και αξιολογήσεις πολιτικής, νομικής ή επιστημονικής φύσεως. Θα συμβάλλουν στη σύνταξη νομικών κειμένων, στον διυπηρεσιακό και διοργανικό συντονισμό, καθώς και στην υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων μέσω εισηγήσεων και συμβουλών.

Εφαρμογή πολιτικών και επιχειρησιακή υλοποίηση: Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή τομεακών πολιτικών, την ερμηνεία και εφαρμογή νομικών πράξεων της ΕΕ, τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων, καθώς και την εκπροσώπηση των υπηρεσιών σε συνεδριάσεις. Επιπλέον, οι υπάλληλοι θα συντάσσουν εκθέσεις, αναλυτικά και ενημερωτικά σημειώματα.

Διαχείριση πόρων: Οι επιλεγέντες θα ασχολούνται με τη διαχείριση προσωπικού, οικονομικών και εξοπλισμού. Θα παρακολουθούν δημοσιονομικές διαδικασίες, θα συντάσσουν προβλέψεις και εκθέσεις και θα συμβάλλουν στη διαχείριση στρατηγικών και οικονομικών κινδύνων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού EU Login, συνδεδεμένου με ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της EPSO έως τις 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).