Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 22:05 (τοπική ώρα· 23:05 ώρα Ελλάδας), στη μεθόριο μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Κόσοβου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα βόρεια του Τετόβου, στη Βόρεια Μακεδονία, ή 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πρίζρεν, στο Κόσοβο. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την έντονη αίσθησή της στην επιφάνεια.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο βορειοδυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, κυρίως στην περιοχή του Τετόβου, καθώς και στο νότιο Κόσοβο και στο βορειοανατολικό τμήμα της Αλβανίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.