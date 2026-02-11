Σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα, την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και τη μείωση του κόστους ζωής έστειλε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγες ώρες πριν από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των «27» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στο κάστρο ‘Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί «όχι μόνο τη βάση της ευρωπαϊκής ευημερίας, αλλά και της ασφάλειας και των δημοκρατιών μας», επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της παραγωγική βάση και να μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις. Όπως ανέφερε, «μια ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να είναι μόνο μια ανεξάρτητη Ευρώπη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς, επισημαίνοντας ότι τα εσωτερικά εμπόδια εντός της ΕΕ παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, με αποτέλεσμα «η Ευρώπη να λειτουργεί με το χειρόφρενο τραβηγμένο».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στην ενισχυμένη συνεργασία, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η πρόοδος και των «27». Ιδίως στον τομέα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επεσήμανε τον έντονο κατακερματισμό των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και την ανάγκη δημιουργίας μίας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων για την άμεση χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενη στο ενεργειακό κόστος, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης είναι κρίσιμη για να πέσουν οι τιμές», δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις σε χαμηλών εκπομπών ενέργεια και στην επιτάχυνση των διασυνδέσεων μέσω του πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και της δημιουργίας «Energy Highways» σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε «η καθαρή ενέργεια να ρέει ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη».

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της «ευρωπαϊκής προτίμησης», για την υποστήριξη προϊόντων «Made in Europe» από εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση – ένα θέμα που θα συζητηθεί και αύριο στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου. Όπως είπε, η «ευρωπαϊκή προτίμηση» αποτελεί «αναγκαίο εργαλείο» σε στρατηγικούς τομείς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία αγορών αιχμής. Ωστόσο τόνισε ότι «δεν υπάρχει μία λύση για όλους» και ότι κάθε πρόταση πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη οικονομική ανάλυση και να είναι συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.

Τέλος, αναφερόμενη στην απλοποίηση της νομοθεσίας, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη δαπανούν «σχεδόν όσα και για την έρευνα και ανάπτυξη» σε γραφειοκρατία, ενώ υπενθύμισε ότι τα πακέτα «omnibus» που έχουν ήδη προταθεί αναμένεται να μειώσουν το διοικητικό κόστος κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Επιτροπή θα προτείνει το λεγόμενο «EU Inc», ένα ενιαίο καθεστώς που θα επιτρέπει την ίδρυση εταιρειών εντός 48 ωρών σε όλα τα κράτη-μέλη. Το μέτρο αυτό θα διευκολύνει τη διασυνοριακή δραστηριότητα και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, κάνοντας την «Ευρώπη πιο απλή για τις επιχειρήσεις».

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος» και κάλεσε σε ενότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.