Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία «θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με τις ΗΠΑ ως προς τη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική και συνεργάζεται ήδη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «λάθος» τις προτάσεις για επιβολή πρόσθετων δασμών, καλώντας σε διάλογο και λύσεις, ενώ διαμήνυσε ότι η ΕΕ είναι «πλήρως προετοιμασμένη να δράσει με ενότητα και αποφασιστικότητα» αν χρειαστεί.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι τυχόν κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία «θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας». Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ενότητας μεταξύ των συμμάχων.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «συμφωνεί με τους Αμερικανούς φίλους της» ως προς τη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία υλοποιείται ήδη μέσω του ΝΑΤΟ. Χαρακτήρισε «λάθος» τις προτάσεις για πρόσθετους δασμούς, προειδοποιώντας πως «μια επικίνδυνη καθοδική πορεία μεταξύ συμμάχων θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η Ευρώπη προτιμά τον διάλογο και τις λύσεις», προσθέτοντας όμως πως η ΕΕ είναι «πλήρως προετοιμασμένη να δράσει με ενότητα και αποφασιστικότητα, εφόσον χρειαστεί».

«Σεισμική» μετατόπιση στη διεθνή τάξη

Η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε σε γεγονότα που «έχουν συγκλονίσει τον κόσμο» το τελευταίο διάστημα, κάνοντας λόγο για βαθιά «μετατόπιση στη διεθνή τάξη». Όπως είπε, η αλλαγή αυτή δεν είναι μόνο «σεισμική», αλλά και «μόνιμη».

«Η ταχύτητα της αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που ορίζεται από την ωμή ισχύ – οικονομική, στρατιωτική, τεχνολογική ή γεωπολιτική», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν.

Αντόνιο Κόστα: Μια Ευρώπη αρχών και ευημερίας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αναγνώρισε ότι «οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μοιάζουν κάποιες φορές τρομακτικές». Αναφέρθηκε ειδικότερα στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στην υπονόμευση της διεθνούς τάξης και στην αμφισβήτηση βασικών συμμαχιών.

Εξέφρασε ωστόσο τη βεβαιότητα ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξέλθει από αυτή την περίοδο ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο κυρίαρχη». Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να στηρίζεται σε «μια Ευρώπη αρχών, προστασίας και ευημερίας» – αξίες που δοκιμάζονται ιδιαίτερα στις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Κόστα εξήγησε ότι η απόφασή του να συγκαλέσει συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για τις διατλαντικές σχέσεις βασίζεται σε κοινές θέσεις των κρατών-μελών. Μεταξύ αυτών είναι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η στήριξη προς το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η αναγνώριση του κοινού συμφέροντος για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική μέσω του ΝΑΤΟ, καθώς και η αντίθεση σε περαιτέρω δασμούς που θα έπλητταν τις σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ.

Τέλος, τόνισε την ετοιμότητα της Ένωσης να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού, υπογραμμίζοντας τη βούληση για συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να καθοδηγήσουν τις συζητήσεις των ηγετών μας αύριο, αλλά και τις μελλοντικές μας ενέργειες», κατέληξε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.