Ο Νίκος Σεργιανόπουλος δολοφονήθηκε το 2008 και ένα μέρος της περιουσίας του κληρονόμησε ο ετεροθαλής αδερφός του, Λεωνίδας Λαγουδάκης. Εκείνος απεβίωσε το 2016 και μεγάλο μέρος της περιουσίας του μεταβιβάστηκε σε ΜΚΟ. Πρόσφατα, γραφολόγος διαπίστωσε ότι η υπογραφή του στη διαθήκη ήταν πλαστή, γεγονός που οδήγησε τους στενούς συγγενείς του να προσπαθούν να διερευνήσουν αν μπορούν να διεκδικήσουν τα νόμιμα μερίδιά τους.

Σύμφωνα με γραφολογικό πόρισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο του 2026, η υπογραφή στη διαθήκη του Λαγουδάκη δεν ήταν γνήσια, υποδηλώνοντας πλαστογραφία. Η έρευνα επικεντρώνεται σε κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο του Λαγουδάκη για να οικειοποιηθεί την περιουσία του. Οι αρχές εξετάζουν πλέον την εμπλοκή προσώπων που εμφανίζονταν ως κληρονόμοι μέσω της αμφισβητούμενης διαθήκης.

Η δικηγόρος Σοφία Βλαχιώτη, που εκπροσωπεί συγγενείς του Λαγουδάκη, ανέφερε ότι πρόκειται για σημαντική περιουσία, η οποία περιλαμβάνει τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα και χρήματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε έναν πύργο στην Καστέλα, που έχει ήδη πωληθεί από τη ΜΚΟ, καθώς και σε ακίνητο στον Κεραμεικό.

Όπως εξήγησε η δικηγόρος, όταν πέθανε ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν είχε αφήσει διαθήκη, με αποτέλεσμα η περιουσία του να μεταβιβαστεί στη μητέρα του, την αδελφή του και τον ετεροθαλή αδελφό του. Ο Λαγουδάκης κληρονόμησε μεταξύ άλλων το σπίτι στο Παγκράτι, πνευματικά δικαιώματα, ακίνητα στη Δράμα και ένα σκάφος. Το σπίτι στην Καστέλα ανήκε επίσης στον ετεροθαλή αδελφό.

Η δικηγόρος επισήμανε ότι η περιουσία που έχει διασωθεί είναι πλέον δεσμευμένη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος έχει εκποιηθεί.