Η ηθοποιθός Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για τη σειρά «Ριφιφί», χαρακτηρίζοντάς την ως «μια στιγμή αλήθειας που μπόρεσε να περάσει το φακό και να αγγίξει τους ανθρώπους». Η ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στον ρόλο της και στην πραγματική ιστορία που ενέπνευσε την τηλεοπτική παραγωγή, η οποία έχει αποσπάσει θερμά σχόλια από κοινό και κριτικούς.

Η σειρά, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, αναβίωσε στη μικρή οθόνη, τη μεγάλη ληστεία που συγκλόνισε την Αθήνα τη δεκαετία του ’90, φωτίζοντας πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής εκείνης.

Η Ευαγγελία Μουμούρη, που υποδύεται την Όλγα, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και μίλησε για τον ρόλο της, εξηγώντας τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Με συγκινεί το γεγονός ότι κατάφερα μέσα από την Τέχνη μου να συγκινήσω τόσο πολύ κόσμο που κινήθηκε μαζί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η δουλειά μας, η μουσική, η κάμερα, να περάσει αυτό το συναίσθημα μέσα από την κάμερα. Που ήταν αληθινό συναίσθημα. Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία της Όλγας είναι μια αληθινή ιστορία. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί έξω, σε ένα νησί, που το έχει ζήσει αυτό», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά

Η ιστορία της Όλγας, όπως περιγράφει η Μουμούρη, αφορά τον μικρό Παναγιώτη Βασιλέλη, που γύρω στο 2000 διαγνώστηκε με μορφή καρκίνου. Για τη θεραπεία του στην Αμερική συγκεντρώθηκαν χρήματα από όλη την Ελλάδα, ωστόσο, για άγνωστους λόγους, δεν εκταμιεύτηκαν ποτέ και το παιδί έχασε τη ζωή του.

«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευθεί, ούτε έχουν επιστραφεί», τόνισε η ηθοποιός, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορία αυτή παραμένει ανοιχτή πληγή.

Η Μουμούρη αποκάλυψε ότι πριν από κάθε έντονη σκηνή έβλεπε φωτογραφίες του Παναγιώτη στο κινητό της, προσπαθώντας να συνδεθεί βαθύτερα με την αλήθεια του ρόλου. «Κατ’ αρχάς, το παιδάκι αυτό υπάρχει, αν το ψάξετε. Πριν από κάθε έντονη σκηνή ήμουν στο κινητό μου και έβλεπα τον Παναγιωτάκη», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει επικοινωνήσει προσωπικά με τη μητέρα του παιδιού, καθώς προτίμησε πρώτα να ολοκληρωθεί η δουλειά. «Έχει μιλήσει ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Δεν ήθελα. Ήθελα να γίνει πρώτα η δουλειά και μετά. Θα πάω στη Μυτιλήνη, το έχουμε πει με τον Σωτήρη. Θα πάω να τη συναντήσω. Ήταν μια στιγμή αλήθειας που μπόρεσε να περάσει το φακό και να αγγίζει τους ανθρώπους», κατέληξε η Ευαγγελία Μουμούρη.