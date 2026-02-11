Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, στη Χίο, έσωσε μια 19χρονη γυναίκα από τον 33χρονο σύντροφό της, ο οποίος της επιτέθηκε άγρια στο Μερσινίδι των Βροντάδων. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος χτύπησε τη νεαρή γυναίκα με ιδιαίτερη σφοδρότητα μέσα σε πάρκινγκ, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Είχε καταγγελθεί το 2025 για ενδοοικογενειακή βία, ενώ μετά την επίθεση η 19χρονη κατέθεσε στην ΕΛΑΣ και της χορηγήθηκε Panic Button για την προστασία της.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τρία τραύματα στο κεφάλι από πέτρα που, σύμφωνα με την καταγγελία, χρησιμοποίησε ο δράστης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μετά τις πρώτες βοήθειες, επέστρεψε στο σπίτι της συνοδεία περιπολικού.

Η σωτήρια παρέμβαση του αστυνομικού

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο 33χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη. Εκείνη τη στιγμή, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που υπηρετεί στο τελωνείο άκουσε τον άνδρα να τη βρίζει και να τη χτυπά, ενώ η νεαρή εκλιπαρούσε για βοήθεια.

Ο αστυνομικός σταμάτησε και επιχείρησε να τον συλλάβει, όμως ο δράστης κατάφερε να διαφύγει. Στη συνέχεια, μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Η έρευνα συνεχίζεται

Σε βάρος του 33χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η 19χρονη έλαβε Panic Button για την ασφάλειά της. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι διέμενε μαζί, ενώ η 19χρονη είχε στο παρελθόν φιλοξενηθεί στην «Κιβωτό του Κόσμου» και σήμερα ζει μόνη της στη Χίο.