Στη Γερμανία παραμένει ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή αποφάσισε ξαφνικά να φύγει από την Ελλάδα για να αναζητήσει το παιδί του.

«Στη Γερμανία πήγε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο από εκεί. Και γενικά προσπαθεί να μην λέει πολλά γιατί υπάρχουν κουτσομπολιά και προσπαθεί να τα αποφύγει. Το θέμα είναι να είναι καλά, αυτό είναι το θέμα. Ένα μήνα να μην έχει δώσει σημεία ζωής ανησυχώ πάρα πολύ», δήλωσε στο Live News φίλος της οικογένειας.

Άνθρωπος κοντά στους γονείς της ανήλικης ανέφερε στην εκπομπή ότι η στάση τους δεν δείχνει αδιαφορία, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής από αυτή που έχουμε συνηθίσει.

«Πήγατε εσείς (Γερμανία) και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να πάει κι αυτός και να ψάχνει ολόκληρη Γερμανία που μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους. Και μπορεί να μην είναι καν η Λόρα στην Γερμανία, να είναι Χονολουλού ας πούμε. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει το σπίτι του να πάει σε κανένα ξενοδοχείο και να ψάχνει από εδώ κι από εκεί. O πατέρας θεωρεί ότι και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του».

Παραμένει άγνωστο γιατί ο πατέρας αποφάσισε να μεταβεί τώρα στη Γερμανία, σχεδόν δέκα ημέρες μετά την πληροφορία ότι η κόρη του ενδέχεται να βρίσκεται στη Φρανκφούρτη.

«Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι»

Ένας μήνας έχει περάσει από την εξαφάνιση της 16χρονης, με την οικογένειά της να παραμένει συγκλονισμένη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κλειστή οικογένεια, που δεν είχε πολλές συναναστροφές με τη γειτονιά.

«Είναι τρεις μέρες που λείπει το αμάξι τους. Ο πατέρας έφυγε για την Γερμανία, η σύζυγος έμεινε πίσω. Δεν μιλιούνται. Όλες αυτές τις μέρες βγαίνουν ελάχιστα από το σπίτι. Δεν λένε ούτε το καλημέρα που έλεγαν. Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι», ανέφερε γειτόνισσα.

Την ίδια στιγμή, μεγάλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Bild, ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της ανήλικης. Παράλληλα, πολίτες στη Γερμανία πραγματοποιούν αναρτήσεις στα social media αναζητώντας εθελοντικά τη Λόρα.

Η μητέρα της 16χρονης δεν ακολούθησε τον σύζυγό της στη Γερμανία και παραμένει μόνη στο σπίτι τους στο Ρίο.

«Δεν βγαίνει από το σπίτι. Το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει στην αυλή να ταΐσει το σκυλάκι τους. Φαίνεται πάρα πολύ στεναχωρημένη», πρόσθεσε άλλη γειτόνισσα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας συνεχίζεται, με την παρουσία του πατέρα της στη Γερμανία να εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην εντατικοποίηση των ερευνών.

Δείγμα DNA από τη μητέρα ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου από τις εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι γερμανικές Αρχές ζήτησαν από τη μητέρα της 16χρονης να δώσει δείγμα DNA.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, το δείγμα ζητήθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα. Αν εντοπιστεί κορίτσι που πιστεύουν ότι είναι η Λόρα, ακόμη κι αν το αρνείται η ίδια, θα μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μέσω DNA.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας Eurojust, με ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λόρας. Αυτό περιλαμβάνει άρσεις απορρήτου, εξετάσεις δειγμάτων DNA, κατ’ οίκον έρευνες και ανάλυση ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ώστε να εντοπιστούν ίχνη της ανήλικης.