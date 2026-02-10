Μαραθώνια είναι η απολογία του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος απολογείται από το πρωί στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με πληροφορίες, διαρκεί περισσότερες από πέντε ώρες.

Η ανάκριση ξεκίνησε λίγο πριν από τις δέκα το πρωί και, έως τις 15:00, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους στρατιωτικούς κύκλους, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο αξιωματικός.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, πράξη που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ενδέχεται να έχει προκαλέσει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ο ίδιος είχε απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και στη συνέχεια κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

Στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρεται σε έναν άνδρα με το όνομα «Στίβεν», πρόσωπο-«κλειδί» που, όπως υποστηρίζει, τον εισήγαγε στον κόσμο της κατασκοπείας. Το όνομα θεωρείται ψευδώνυμο, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η κινεζική καταγωγή του.

Η γνωριμία και η συνεργασία

Όπως φέρεται να κατέθεσε, όλα ξεκίνησαν από ανάρτηση σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης με επαγγελματικά προφίλ. Ο σμήναρχος επιδίωκε να ενισχύσει το εισόδημά του ενόψει της αποστρατείας του, όταν δέχθηκε πρόταση συνεργασίας από εταιρεία που παρουσιαζόταν ως μαλαισιανή εταιρεία συμβούλων.

Η αρχική συνεργασία αφορούσε γεωπολιτικές αναλύσεις, με αμοιβή περίπου 500 ευρώ. Στη συνέχεια, τα ποσά αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 5.000 ευρώ τον μήνα, για τεχνικά χαρακτηριστικά κρίσιμων στρατιωτικών συστημάτων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι όταν αντιλήφθηκε τη φύση της συνεργασίας ήταν ήδη αργά. Το 2025 πραγματοποιήθηκε και συνάντηση στον Πειραιά, παρουσία μιας μυστηριώδους γυναίκας.

Τα χρήματα και οι συναλλαγές

Σύμφωνα με την απολογία του, στο αρχικό στάδιο ο Κινέζος πράκτορας του έστελνε 500-600 ευρώ για πληροφορίες μικρής σημασίας. Αργότερα, τα ποσά αυξήθηκαν σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο, για απόρρητα έγγραφα.

Ο σμήναρχος φέρεται να έκανε αναλήψεις μεταμφιεσμένος, προκειμένου να μην εντοπιστεί, τραβώντας μικρά ποσά από ΑΤΜ. Οι Αρχές εξετάζουν τώρα το crypto wallet που διατηρούσε σε παράνομο κινητό, καθώς και ενδεχόμενους λογαριασμούς σε κινεζικές τράπεζες.

Η μυστηριώδης γυναίκα και ο ρόλος της ΕΥΠ

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να είχε μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις έρευνες, βρισκόταν ψηλά στην ιεραρχία του κατασκοπευτικού δικτύου. Ήταν παρούσα σε συναντήσεις του σμήναρχου με την επαφή του από την Κίνα, γεγονός που έχει καταγραφεί σε υλικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Η ΕΥΠ και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διερευνούν περιπτώσεις αποστράτων που συνεργάζονται με κινεζικές εταιρείες ή διατηρούν επαφές με παρόμοια δίκτυα επικοινωνίας.

Η δράση και οι αποκαλύψεις

Ο σμήναρχος φέρεται να φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και να τα αποστέλλει στο Πεκίνο μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού. Ο Κινέζος πράκτορας του είχε παραδώσει κωδικούς για τη διαχείριση του crypto wallet, μέσω του οποίου μπορούσε να μεταφέρει χρήματα από την Κίνα σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει πλέον στην κατοχή της τον φορητό υπολογιστή, τα στικάκια και το κινητό του 54χρονου αξιωματικού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εμπλοκή του στην υπόθεση συνδέεται κυρίως με χρηματικά ανταλλάγματα.