Σήμερα απολογείται ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία, σε υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους κύκλους της εθνικής ασφάλειας. Ο αξιωματικός έχει ήδη δώσει εξηγήσεις σε στελέχη της ΕΥΠ, υποστηρίζοντας ότι απέστειλε το βιογραφικό του σε εταιρείες για επαγγελματική αποκατάσταση μετά την αποστρατεία του. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από αυτή τη διαδικασία τον προσέγγισε μια κινεζική εταιρεία, η οποία τελικά τον στρατολόγησε. Η στρατολόγηση και το ταξίδι στο Πεκίνο Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στα τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα. Στις αρχές του 2024 ταξίδεψε στο Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος αργότερα ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, φέρεται να συναντήθηκε εκ νέου με τον Κινέζο αξιωματούχο και μία γυναίκα κινεζικής καταγωγής. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, με σαφείς οδηγίες για το είδος των πληροφοριών και τον τρόπο αποστολής τους. Οι επαφές και οι οικονομικές συναλλαγές Ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε στη συνέχεια την Αθήνα για νέα συνάντηση με τον Έλληνα αξιωματικό. Παράλληλα, φαίνεται πως είχε επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που υποδεικνύει πιθανή ύπαρξη ευρύτερου δικτύου. Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος πληρωμής των χρημάτων, ο οποίος γινόταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ. Ο σμήναρχος φέρεται να πραγματοποιούσε αναλήψεις από ΑΤΜ, συχνά μεταμφιεσμένος, ώστε να αποφύγει την αναγνώριση από κάμερες και να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Το χρονικό της κατασκοπείας

2024 — Πρώτες υποψίες και παρακολούθηση

Οι Αρχές ξεκίνησαν να παρακολουθούν τον αξιωματικό τουλάχιστον από το 2024, έπειτα από πληροφορίες ότι είχε ταξιδέψει στην Κίνα χωρίς να το δηλώσει στις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές — παραβιάζοντας πρωτόκολλα διαφάνειας.

Προηγούμενοι μήνες πριν από τη σύλληψη — Έρευνα και πληροφορίες

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και υπηρεσίες του στρατού παρακολουθούσαν διακριτικά τον αξιωματικό για μήνες, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι μετέδιδε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Η παρακολούθηση εντάθηκε μετά από πληροφορία που έλαβαν ελληνικές αρχές από ξένη υπηρεσία — σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, από την CIA των ΗΠΑ — ότι ένα στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων διέρρεε δεδομένα που αφορούν πληροφορίες του ΝΑΤΟ.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 — Σύλληψη

Την Πέμπτη το πρωί, ο αξιωματικός συνελήφθη επίσημα σε στρατιωτικό χώρο, παρουσία εκπροσώπων των στρατιωτικών και των δικαστικών αρχών, σε συνεργασία υπηρεσιών όπως η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ποινικής δίωξης για κατασκοπεία και παράνομη συλλογή/μετάδοση απόρρητων πληροφοριών, βάσει του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 — Προκαταρκτική διαδικασία

Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε στο Αεροδικείο, όπου του απαγγελθήκαν οι κατηγορίες και ζητήθηκε προθεσμία για απολογία ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα.

Μετά την εκδίκαση, τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες, σύμφωνα με το νέο νόμο περί υπηρεσιακών μεταβολών στρατιωτικών που ψηφίστηκε πρόσφατα.

10 Φεβρουαρίου 2026 — Προγραμματισμένη απολογία

Ο αξιωματικός έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2026 ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα/δικαστή, όπου θα απαντήσει επί των κατηγοριών.

Τι έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα

Τρόπος δράσης

Ο αξιωματικός φαίνεται να χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένο λογισμικό και κρυφές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. δεύτερο κινητό) για να φωτογραφίζει και να μεταδίδει έγγραφα.

Πιθανότατα είχε επαφές με Κινέζο επικοινωνιακό σύνδεσμο και υπήρχαν υποψίες ότι προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλους – συμπεριλαμβανομένων και απόστρατων αξιωματικών.

Μέχρι σήμερα, οι δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι οι πληροφορίες προορίζονταν για λογαριασμό της Κίνας, αν και δεν υπάρχει επίσημη τυπική ανακοίνωση για τον τελικό αποδέκτη.

Νομικές συνέπειες

Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει σοβαρότατες ποινές φυλάκισης (έως 20 χρόνια ή και παραπάνω) και υπάρχει η προοπτική αποστέρησης της ελληνικής ιθαγένειας βάσει του νέου στρατιωτικού και ποινικού πλαισίου.