Στην Πολεμική Αεροπορία τον θεωρούσαν «σπάνια περίπτωση». Έναν αξιωματικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένες γνώσεις και πολύτιμη συμβολή στην υπηρεσία. Δύσκολα μπορούσαν οι συνάδελφοί του να διανοηθούν ότι ο 54χρονος αξιωματικός , με τον οποίο συνεργάζονταν επί χρόνια, κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News, διέθετε εξαιρετική τεχνογνωσία στην κρυπτογράφηση, στις ηλεκτρονικές διασφαλίσεις και στην προστασία δεδομένων, ενώ η διαρκής επιμόρφωσή του και η πορεία του μέχρι και σε θέση διοικητή τον είχαν φέρει ψηλά στην ιεραρχία πρόσβασης διαβαθμισμένων πληροφοριών. Είχε εικόνα για κινήσεις αεροσκαφών, ασκήσεις και κρίσιμες επιχειρησιακές αποστολές, ενώ είχε διατελέσει και αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα συστημάτων επικοινωνιών (CIS).

Η επαγγελματική του διαδρομή δεν περιοριζόταν στα στρατιωτικά καθήκοντα. Στο παρελθόν είχε προσφέρει εθελοντική εργασία σε σχολείο και είχε ασχοληθεί με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων και τα κινεζικά. Πηγές που μιλούν στην εφημερίδα κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα καλλιεργημένο άνθρωπο και άψογο αξιωματικό ως προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε ταξιδέψει σε χώρες της Ασίας, να είχε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και να είχε εξοικειωθεί με προηγμένα συστήματα επικοινωνίας. Στο κινητό του χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κρυπτογραφημένη εφαρμογή υψηλής ασφάλειας, η οποία θεωρείται από ειδικούς ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί ως προς την ανταλλαγή δεδομένων.

Η εμπειρία και το εύρος των επαφών του, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φέρονται να προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις σοβαρότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Το χρονικό της κατασκοπείας

2024 — Πρώτες υποψίες και παρακολούθηση

Οι Αρχές ξεκίνησαν να παρακολουθούν τον αξιωματικό τουλάχιστον από το 2024, έπειτα από πληροφορίες ότι είχε ταξιδέψει στην Κίνα χωρίς να το δηλώσει στις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές — παραβιάζοντας πρωτόκολλα διαφάνειας.

Προηγούμενοι μήνες πριν από τη σύλληψη — Έρευνα και πληροφορίες

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και υπηρεσίες του στρατού παρακολουθούσαν διακριτικά τον αξιωματικό για μήνες, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι μετέδιδε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Η παρακολούθηση εντάθηκε μετά από πληροφορία που έλαβαν ελληνικές αρχές από ξένη υπηρεσία — σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, από την CIA των ΗΠΑ — ότι ένα στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων διέρρεε δεδομένα που αφορούν πληροφορίες του ΝΑΤΟ.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 — Σύλληψη

Την Πέμπτη το πρωί, ο αξιωματικός συνελήφθη επίσημα σε στρατιωτικό χώρο, παρουσία εκπροσώπων των στρατιωτικών και των δικαστικών αρχών, σε συνεργασία υπηρεσιών όπως η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ποινικής δίωξης για κατασκοπεία και παράνομη συλλογή/μετάδοση απόρρητων πληροφοριών, βάσει του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 — Προκαταρκτική διαδικασία

Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε στο Αεροδικείο, όπου του απαγγελθήκαν οι κατηγορίες και ζητήθηκε προθεσμία για απολογία ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα.

Μετά την εκδίκαση, τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες, σύμφωνα με το νέο νόμο περί υπηρεσιακών μεταβολών στρατιωτικών που ψηφίστηκε πρόσφατα.

10 Φεβρουαρίου 2026 — Προγραμματισμένη απολογία

Ο αξιωματικός έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2026 ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα/δικαστή, όπου θα απαντήσει επί των κατηγοριών.

Τι έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα

Τρόπος δράσης

Ο αξιωματικός φαίνεται να χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένο λογισμικό και κρυφές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. δεύτερο κινητό) για να φωτογραφίζει και να μεταδίδει έγγραφα.

Πιθανότατα είχε επαφές με Κινέζο επικοινωνιακό σύνδεσμο και υπήρχαν υποψίες ότι προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλους – συμπεριλαμβανομένων και απόστρατων αξιωματικών.

Μέχρι σήμερα, οι δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι οι πληροφορίες προορίζονταν για λογαριασμό της Κίνας, αν και δεν υπάρχει επίσημη τυπική ανακοίνωση για τον τελικό αποδέκτη.

Νομικές συνέπειες

Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει σοβαρότατες ποινές φυλάκισης (έως 20 χρόνια ή και παραπάνω) και υπάρχει η προοπτική αποστέρησης της ελληνικής ιθαγένειας βάσει του νέου στρατιωτικού και ποινικού πλαισίου.

Συνοψίζοντας

Ο αξιωματικός είχε τεθεί υπό παρακολούθηση τουλάχιστον από το 2024. Η διεθνής πληροφορία/συνεργασία οδήγησε στην αναβάθμιση της έρευνας. Η επίσημη σύλληψη έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Ακολούθησαν δικαστικές διαδικασίες, διαθεσιμότητα και προγραμματισμός απολογίας.