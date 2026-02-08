Στην εκτίμηση ότι η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν περιορίζεται μόνο στον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, καταλήγουν οι αρμόδιες Αρχές.

Ο αξιωματικός κατηγορείται ότι διοχέτευε διαβαθμισμένες στρατιωτικές πληροφορίες σε κινεζικό δίκτυο, έπειτα από επαφή που φέρεται να απέκτησε κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του στο Πεκίνο το 2024. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, με κίνδυνο βλάβης των εθνικών συμφερόντων, ενώ αντιμετωπίζει ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής ισόβιας κάθειρξης.

«Άνθρωπος-σκιά» στο μικροσκόπιο

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας, έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό ενός προσώπου-κλειδί, που περιγράφεται ως «άνθρωπος-σκιά» και φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο. Οι Αρχές εξετάζουν εάν ήταν εκείνος που στρατολόγησε τον 54χρονο ή αν λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κρίκος στο δίκτυο.

Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμη δύο άτομα, πιθανόν απόστρατοι, που φέρονται να διατηρούν επαφές με κινεζικούς κύκλους. Οι κινήσεις των Αρχών γίνονται με διακριτικότητα, καθώς επιχειρείται να αποτυπωθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης.

Η ανάκτηση στοιχείων – Το κινητό «μίλησε»

Η σύλληψη του σμηνάρχου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά στο γραφείο του, σε μονάδα στο Καβούρι. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε δεύτερο, αδήλωτο κινητό τηλέφωνο, το οποίο – σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ – χρησιμοποιούσε για την αποστολή διαβαθμισμένων εγγράφων.

Εξειδικευμένοι αξιωματικοί κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένα αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονταν φωτογραφίες στρατιωτικών εγγράφων και στοιχεία οικονομικών συναλλαγών. Οι αποστολές φέρονται να γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, ενώ ερευνώνται και πληρωμές σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα, που κυμαίνονταν – σε πρώτο στάδιο – από 5.000 έως 15.000 ευρώ ανάλογα με τη διαβάθμιση του υλικού.

Το ταξίδι στο Πεκίνο και οι επαφές

Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το ταξίδι του αξιωματικού στο Πεκίνο το 2024, το οποίο δεν είχε δηλωθεί όπως προβλέπεται. Εκεί φέρεται να γνώρισε τον Κινέζο σύνδεσμό του, ο οποίος παρουσιάστηκε ως επιχειρηματίας και σταδιακά φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκ νέου το 2025 σε ευρωπαϊκή χώρα, με ενδιάμεση στάση στην Αθήνα. Οι Αρχές εξετάζουν εάν σε αυτές τις συναντήσεις παραδόθηκε επιπλέον απόρρητο υλικό.

Ο 54χρονος, που κρατείται μέχρι την απολογία του ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, φέρεται να έχει συνεργαστεί με τις Αρχές, παρέχοντας στοιχεία για τον σύνδεσμό του. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για οργανωμένο δίκτυο με βαθύτερες διασυνδέσεις.