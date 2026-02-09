Ξετυλίγεται το κουβάρι στο κατασκοπικό θρίλερ που συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, με πρωταγωνιστή έναν 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέδιδε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα.

Ο σμήναρχος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, δίνοντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα 60.000 ευρώ και τα κρυπτονομίσματα που εντόπισαν οι Αρχές, αλλά και για το δεύτερο, κρυφό κινητό τηλέφωνο όπου είχε εγκαταστήσει κρυπτογραφημένο λογισμικό – στοιχείο που, όπως φαίνεται, τον πρόδωσε.

Σύμφωνα με συναδέλφους του, ο σμήναρχος ήταν δραστήριος στα social media, αλλά ταυτόχρονα κρατούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να προκαλεί υποψίες. «Τυπικός στη δουλειά του, ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα ήταν μπλεγμένος σε μια τέτοια ιστορία», αναφέρει στο Live News ένας σμηνίτης που υπηρέτησε μαζί του, προσθέτοντας πως «έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα».

Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες και ο ρόλος του στο ΝΑΤΟ

Κοντά στη δύση της καριέρας του, ο 54χρονος φέρεται να αποφάσισε να κατασκοπεύει την πατρίδα του υπέρ της Κίνας. Οι πληροφορίες στις οποίες είχε πρόσβαση θεωρούνται άκρως απόρρητες και αφορούν κρίσιμα θέματα της εθνικής ασφάλειας και της συμμαχικής άμυνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο σμήναρχος, ως αξιολογητής του ΝΑΤΟ, είχε πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με:

– Ασφάλεια Πληροφοριών & Κρυπτογράφηση

– Cyber Security και ανθεκτικότητα συστημάτων επικοινωνιών

– Πληροφορίες για ξένα οπλικά συστήματα

– Επιδόσεις και δυνατότητες αεροσκαφών 5ης γενιάς (όπως F-35)

– Ανάλυση Απειλών και διαβαθμισμένες εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ

– Δόγματα και Τακτικές (Doctrine & Tactics)

– STANAGs, τις απόρρητες συμφωνίες τυποποίησης των συμμαχικών δυνάμεων

– Tactical Data Links, όπως το Link 16

– Επιχειρησιακή Αξιολόγηση (TACEVAL / NEL)

– Πραγματικά κενά (Gaps) σε τακτική, εξοπλισμό ή εκπαίδευση

– Χρόνους Αντίδρασης και ικανότητα ανάπτυξης δυνάμεων στο εξωτερικό.

Η γυναίκα–μυστήριο και οι επαφές με Κινέζους πράκτορες

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται μια γυναίκα–μυστήριο, η οποία φέρεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο. Οι ερευνητές εξετάζουν τις συναντήσεις, τις πληρωμές και τις επαφές του αξιωματικού, ενώ παράλληλα αναλύουν τα ηλεκτρονικά του ίχνη.

Σε άρθρο του για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πόλεμο, ο σμήναρχος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για την Κίνα, γράφοντας: «Ήδη από το 2017, στις 20 Ιουλίου, η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε μια στρατηγική που περιγράφει λεπτομερώς το σχέδιό της να αναλάβει την παγκόσμια πρωτοπορία στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2030».

Οι Αρχές εξετάζουν εάν αυτός ο θαυμασμός αποτέλεσε το έναυσμα για τη στρατολόγησή του. Το δίκτυο κατασκοπείας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, λειτουργούσε με δομή «πυραμίδας», με τον σμήναρχο να μην βρίσκεται στην κορυφή, αλλά να αποτελεί κρίκο σε μια ευρύτερη αλυσίδα.

Η γυναίκα που τον προσέγγισε φέρεται να είχε παρευρεθεί σε συνάντηση το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη γυναίκα μαζί με τον εν λόγω άνδρα.

Τα άρθρα και οι δημόσιες τοποθετήσεις του σμηνάρχου

Η επιστημονική επάρκεια του σμηνάρχου δεν αμφισβητείται, ωστόσο τα γραπτά του φαίνεται πως προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των στρατολόγων. Σε άρθρο του πριν από δύο χρόνια, ανέφερε: «Η επαρκής απόδοση της κυβερνοασφάλειας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη…». Το συγκεκριμένο κείμενο, όπως και άλλες δημόσιες αναρτήσεις του, εξετάζονται πλέον εξονυχιστικά.

Πριν από οκτώ μήνες συμμετείχε σε συνέδριο του ΓΕΕΘΑ, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε αναδημοσιεύσει ανάρτηση του ΝΑΤΟ – γεγονός που προκαλεί εντύπωση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνη την περίοδο φέρεται να διοχέτευε πληροφορίες στους Κινέζους.

Σε άλλο άρθρο του το 2023 έκανε λόγο για «ευαίσθητα δεδομένα» και «εσωτερική απειλή», τονίζοντας τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών από κυβερνοεπιθέσεις και ανθρώπινα λάθη.

Διερεύνηση πιθανών συνδέσεων με απόστρατους

Ο σμήναρχος καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις στη στρατιωτική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τυχόν ύποπτες σχέσεις αποστράτων που εργάζονται ως σύμβουλοι ή συνεργάζονται με εταιρείες και χώρες του εξωτερικού, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών.

Πώς προσέγγισαν οι Κινέζοι τον 54χρονο σμήναρχο

Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια του MEGA, μίλησε στο Live News για όσα αποκάλυψε ο 54χρονος σμήναρχος στην πρώτη του κατάθεση, σχετικά με το πώς ήρθε σε επαφή με τους Κινέζους που φέρονται να τον στρατολόγησαν.

Όπως ανέφερε, ο αξιωματικός είχε αποστείλει σειρά βιογραφικών σε διάφορες εταιρείες, μεταξύ αυτών και κινεζικές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει επαγγελματική απασχόληση μετά τη συνταξιοδότησή του. Στόχος του, σύμφωνα με την κατάθεση, ήταν να βρει εργασία για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν την αποστρατεία του.

Ανάμεσα στις εταιρείες που έλαβαν το βιογραφικό του, βρισκόταν και εκείνη που τελικά τον προσέλαβε. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αντικείμενο συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αμυντικά ζητήματα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, από το 2023, όταν στάλθηκε το βιογραφικό και έλαβε θετική απάντηση, ξεκίνησε να αποστέλλει ορισμένα reports που αρχικά αφορούσαν γενικά και «αθώα» θέματα. Ωστόσο, μετά από περίπου οκτώ μήνες, οι επαφές του άρχισαν να ζητούν πληροφορίες πιο ευαίσθητης φύσης, σχετικές με τηλεπικοινωνιακά ζητήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΝΑΤΟ, αυξάνοντας παράλληλα την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί.

Όταν ο σμήναρχος άρχισε να αποστέλλει τέτοιου είδους στοιχεία, τέθηκε υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στη συνέχεια ενημερώθηκε η ΕΥΠ, η οποία ενεργοποιήθηκε άμεσα για να ερευνήσει το περιεχόμενο των αποστολών του.

Στην προανακριτική του απολογία περιλαμβάνονται περίπου δέκα σημειώματα, εκ των οποίων λίγα περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες. Ο ίδιος, όπως αναφέρεται, δεν φαίνεται να εμπλέκει άλλα πρόσωπα στην υπόθεση.

Επιπλέον, στην ίδια απολογία, ο σμήναρχος κάνει λόγο για συνολική αμοιβή ύψους 28.000 ευρώ.

Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου

Ο 54χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας συνήθιζε να λέει, ότι «ο εχθρός μπορεί να είναι εκ των έσω και είναι κυρίως άτομα που έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες», χωρίς να φαντάζεται ότι η φράση αυτή θα αποκτούσε ειρωνικά προφητικό χαρακτήρα.

Πρόκειται για έναν αξιωματικό με «βαρύ» βιογραφικό και θέση διοικητή σε βασική μονάδα εκπαίδευσης, ο οποίος θεωρούνταν υπεράνω υποψίας. Η ΕΥΠ παρακολουθούσε τις κινήσεις του από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν υπήρξαν ενδείξεις ότι προχωρούσε σε διαρροή απόρρητων εγγράφων έναντι υψηλής αμοιβής. Μόλις οι αρχές «έδεσαν» την υπόθεση, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Το κινέζικο λογισμικό και η κρυπτογράφηση μέσω QR Code

Με ειδική κρυπτογραφημένη εφαρμογή που είχε εγκατασταθεί στο κινητό του τηλέφωνο μάρκας Samsung, ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να μετατρέπει κάθε φωτογραφημένο απόρρητο έγγραφο σε QR κωδικό. Ο αποδέκτης στην Κίνα, χρησιμοποιώντας παρόμοια εφαρμογή, αποκρυπτογραφούσε τον κώδικα και τον μετέτρεπε ξανά σε εικόνα.

Έτσι, ευαίσθητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και άλλων υπηρεσιών περνούσαν στα χέρια των Κινέζων με τρόπο απλό και δύσκολα ανιχνεύσιμο. «Η Κίνα έχει επενδύσει πάρα πολύ στις νέες τεχνολογίες, τα δορυφορικά συστήματα, στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε ο αντιπτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Σωκράτης Κάτσικας, σημείωσε: «Τεχνικοί τρόποι υπάρχουν και μάλιστα ο συγκεκριμένος τρόπος γιατί να γίνεται αυτό στην ουσία μπορεί να γίνει στεγανογραφία να το ενσωματώσω κάπου να φαίνεται αθώο».

Η αποστολή μιας φαινομενικά αθώας φωτογραφίας, όπως εξηγούν ειδικοί, θα μπορούσε να κρύβει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα που μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν. Ο τρόπος που ο σμήναρχος έστελνε τα QR code στον Κινέζο σύνδεσμό του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, ωστόσο πρόκειται, σύμφωνα με τις αρχές, για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα.

Από σχολιαστής στα social media σε κατηγορούμενο

Ο 54χρονος ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αρθρογραφούσε για θέματα κυβερνοασφάλειας. Πριν από δύο χρόνια, όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στο Μάλι, είχε σχολιάσει: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».

Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος φέρεται να προκάλεσε χάος, όχι ακούσια αλλά εκούσια, όπως έχει ομολογήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκάλυψε στις αρχές όλες τις λεπτομέρειες του τρόπου δράσης του, καθώς και πώς προσεγγίστηκε αρχικά από Κινέζους που εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι ιδιωτικής επιχείρησης.

Το πλούσιο βιογραφικό του, η τεχνολογική του κατάρτιση και το προφίλ του αδέκαστου αξιωματικού συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να επιλεγεί ως «εκλεκτός» για τις κατασκοπευτικές ενέργειες.

Πληρωμές σε κρυπτονομίσματα και ταξίδι στο Πεκίνο

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στα τέλη του 2023 κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα, προσέγγισε τον σμήναρχο. Στις αρχές του 2024 εκείνος ταξίδεψε στο Πεκίνο, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, υποστηρίζοντας αργότερα ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην κινεζική πρωτεύουσα, συναντήθηκε με τον Κινέζο αξιωματούχο και μία γυναίκα κινεζικής καταγωγής, οριστικοποιώντας το σχέδιο κατασκοπείας. Ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε αργότερα την Αθήνα, ενώ φέρεται να είχε επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο που δείχνει ένα ευρύτερο δίκτυο.

Οι διαρροές αφορούσαν νατοϊκά εξοπλιστικά και επικοινωνιακά προγράμματα. Η πληρωμή του 54χρονου γινόταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ. Ο αξιωματικός πραγματοποιούσε αναλήψεις μέσω ATM, συχνά μεταμφιεσμένος, ώστε να αποφύγει την αναγνώριση από κάμερες και να καλύψει τα ίχνη του.