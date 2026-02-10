Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επεισόδια βρέθηκαν στο επίκεντρο ανακοινώσεων και ερευνών, μετά τα γεγονότα του Σαββάτου που προκάλεσαν έντονο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ, «δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας και καμία εκδήλωση βίας» εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Όπως διευκρινίζεται, «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus». Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε μετά την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος.

Η τοποθέτηση της Πρυτανείας έρχεται σε συνέχεια των σοβαρών επεισοδίων του Σαββάτου και της διορίας 48 ωρών που είχε θέσει το υπουργείο Παιδείας για παροχή εξηγήσεων από το πανεπιστήμιο.

Νωρίτερα, οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου είχαν προχωρήσει σε κοινή ανακοίνωση με το υπουργείο Παιδείας, μετά τη συνάντηση με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην ανακοίνωση επισημαινόταν ότι «πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη –η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς– για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια».

Παράλληλα, το ΑΠΘ ανέφερε πως «η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας». Η πρυτανεία τονίζει ότι έχει «πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών της έναντι του νόμου αλλά κυρίως έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με τα επεισόδια που προηγήθηκαν.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ζητείται να διεξαχθεί έρευνα με επίκεντρο τρία βασικά ερωτήματα:

– Εάν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων.

– Εάν είχε υποβληθεί αίτημα για άδεια διεξαγωγής του πάρτι και αν αυτή δόθηκε.

– Ποια ήταν η στάση της εταιρείας σεκιούριτι του πανεπιστημίου.