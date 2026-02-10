Το Spotify ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2025, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών με ισχυρή αύξηση χρηστών και βελτιωμένη κερδοφορία, παρά τις πρόσφατες αυξήσεις τιμών. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο άνω του 14%, ανακάμπτοντας από πτώση 28% που είχε καταγράψει από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι συνδρομητές Premium ανήλθαν στα 290 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες έφτασαν σε ιστορικό υψηλό 751 εκατομμυρίων, σημειώνοντας άνοδο 11%. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% σε σταθερό νόμισμα, στα €4,5 δισ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διευρύνεται στο 33,1% και τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται στα €701 εκατ.

Η αύξηση της τιμής του Premium στις ΗΠΑ στα $12,99 (από $11,99) δεν φαίνεται να επιβράδυνε την ανάπτυξη, καθώς τα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα €4,01 δισ., παρά τη χαμηλότερη ανάπτυξη διαφημιστικών εσόδων. Οι αναλυτές παραμένουν θετικοί, διατηρώντας σύσταση «Αγορά» και τιμές-στόχους μεταξύ $748–$900, επικαλούμενοι την ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και την αύξηση του μέσου εσόδου ανά χρήστη (ARPU).

Η Spotify προβλέπει λειτουργικά κέρδη €660 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις και δείχνοντας εμπιστοσύνη στη διατήρηση των περιθωρίων και της αύξησης χρηστών. Οι επενδυτές παρακολουθούν αν οι υψηλότερες τιμές θα ενισχύσουν τα έσοδα χωρίς να προκαλέσουν απώλειες συνδρομητών, ειδικά έναντι ανταγωνιστών όπως η Apple Music.

Νέα αύξηση τιμών και αλλαγές στη διοίκηση

Η εταιρεία αύξησε την τιμή της συνδρομής Premium στις ΗΠΑ κατά $1, στα $12,99 μηνιαίως, στην τρίτη αναπροσαρμογή μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς η νέα ηγεσία δίνει έμφαση στην κερδοφορία έναντι της απλής αύξησης χρηστών.

Η αναπροσαρμογή ισχύει από τους κύκλους χρέωσης Φεβρουαρίου και αφορά χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Εσθονία και τη Λετονία. Σε ανάρτησή της, η εταιρεία ανέφερε πως η αύξηση είναι απαραίτητη «για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία» και «να ωφελούμε τους καλλιτέχνες».

Η νέα τιμή αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση 18% σε σχέση με 30 μήνες πριν, όταν το Premium κόστιζε $10,99. Η προηγούμενη αναπροσαρμογή είχε γίνει τον Ιούνιο του 2025, ανεβάζοντας την τιμή από $10,99 σε $11,99. Πλέον, τα πακέτα Duo κοστίζουν $18,99 (από $16,99), τα Family $21,99 (από $19,99) και τα Student $6,99 (από $5,99).

Αντιδράσεις της αγοράς και επενδυτικό ενδιαφέρον

Η αύξηση ήρθε λίγο μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τους συν-CEOs Gustav Söderström και Alex Norström, οι οποίοι διαδέχθηκαν τον συνιδρυτή Daniel Ek, ο οποίος αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026 για να αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου. Παρά την αρχική άνοδο 3% στη μετοχή μετά την ανακοίνωση, ο ενθουσιασμός εξασθένησε, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον ανταγωνισμό από την Apple Music και την Amazon Music, που διατηρούν σταθερές τιμές.

Το 2026, η μετοχή της Spotify έχει υποχωρήσει πάνω από 23%, διαπραγματευόμενη κοντά στα $420, από τα υψηλά των $785 τον Ιούνιο του 2025. Η ευρύτερη διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές και οι ανησυχίες για πιθανή απώλεια συνδρομητών μετά τις συνεχείς αυξήσεις τιμών επιβαρύνουν το κλίμα.