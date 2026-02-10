H BYD λανσάρει στην Ελλάδα το Atto2. Είναι και αυτό ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV, που υπόσχεται χώρους, έχοντας μήκος 4,31 μέτρα και προσφέρει έως 463 χιλιόμετρα αυτονομία.

Η εταιρεία αναφέρει ότι στα ατού του συμπεριλαμβάνεται η εμβληματική μπαταρία τύπου Blade Battery της BYD και το ATTO 2 είναι το ένα πρακτικό, αστικό EV , με χαρακτηριστικά «μεγάλου αυτοκινήτου». Η άνετη καμπίνα του φέρει στο ταμπλό του πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, με μια μεγάλη κεντρική οθόνη αφής διαστάσεων -ανάλογα με την έκδοση- 10,1 ή 12,8 ιντσών με δυνατότητα περιστροφής για το υπερσύγχρονο σύστημα πολυμέσων.

Και ως SUV έχει αυξημένες ικανότητες κίνησης εντός αλλά και εκτός δρόμου, χάρη στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Το νέο μοντέλο κινείται στη …γραμμή ανάμεσα στα μικρά και τα μικρομεσαία SUV με μήκος 4,2 μέτρα, 4 ύψος 1.67 μέτρα ενώ το μακρύ μεταξόνιο (2.62 μέτρα) προσφέρει ιδιαίτερα άνετους χώρους, κριτήριο που ακόμη και σήμερα, έχουν πολύ ψηλά οι υποψήφιοι αγοραστές. Το νέο μοντέλο εξασφαλίζει χώρο φόρτωσης 400 λίτρων.

Στις ψηφιακές λειτουργίες του ξεχωρίζει η φωνητική βοηθός, το ηχοσύστημα με Spotify, Zoom, YouTube, ενώ το Infotainment system υποστηρίζει τις πλατφόρμες Apple CarPlay, Android Auto και οι λειτουργίες του αναβαθμίζονται Over-the-Air.

Το BYD Atto 2 εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 177 ίππων και 290 Nm ροπής, με Blade Battery χωρητικότητας μπαταρία 45,12 kWh. Η αυτονομία σε μεικτές συνθήκες είναι 312 χλμ. ή 463 χλμ. στην πόλη, ενώ η επιτάχυνση στο 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα σταμάτα στα 160 χλμ./ώρα. Με δυνατότητα φόρτισης DC 65kW απαιτούνται 37 λεπτά για το 10% στο 80%.