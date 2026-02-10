Από το Μάρτιο του 2025 η Grand Automotive Hellas ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά. Με τη συνολική αγορά επιβατικών να έχει αύξηση +5,2% το 2025, οι μάρκες του Renault Group σημείωσαν μια αύξηση που ξεπερνάει το 56% για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ το νούμερο εκτοξεύεται στο 64%, εφόσον υπολογιστεί το «ενεργό» διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025.

Πιο αναλυτικά, η Renault, με μερίδιο 3,8% (έναντι 2,7% το 2024) και 5.494 πωλήσεις, πέτυχε αύξηση 50,1% (ή 60% αν υπολογιστεί η περίοδος Μαρτίου – Δεκεμβρίου, που ισοδυναμεί με μερίδιο αγοράς 4,3%). Οι πωλήσεις αυτές την έφεραν στη 10η θέση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου συνολικά, αποτελώντας την καλύτερη επίδοση της μάρκας τα τελευταία 19 χρόνια.

Αντιστοίχως, η Dacia κατάφερε μερίδιο 3,9% (έναντι 2,5% το 2024) και 5.585 πωλήσεις, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 63,3% (ή 68% αν υπολογιστεί η περίοδος Μαρτίου – Δεκεμβρίου, που ισοδυναμεί με μερίδιο αγοράς 4,3%). Με αυτά τα νούμερα πωλήσεων η Dacia βρέθηκε στην 9η θέση της ελληνικής αγοράς, ενώ ο αριθμός αυτοκινήτων που πούλησε είναι ο απολύτως υψηλότερος που έχει καταγραφεί για τη μάρκα επί ελληνικού εδάφους. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στις πωλήσεις λιανικής, με 3.173 ταξινομήσεις, για το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου, κατατάσσεται στην 4η θέση της αγοράς.