Με εκρηκτικά και καλάσνικοφ και με ψεύτικα περιπολικά ληστές ακινητοποίησαν δύο χρηματαποστολές με εκατομμύρια ευρώ καθ’ οδόν προς το Λέτσε στην Ιταλία.

Με έναν εκρηκτικό μηχανισμό οι ληστές ανατίναξαν τη θωρακισμένη πόρτα του οχήματος μεταφοράς χρημάτων. Κρατώντας καλάσνικοφ και με αναμμένους τους φάρους σε αυτοκίνητα που έμοιαζαν με περιπολικά, προσπάθησαν να ανοίξουν τη χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με το rainews.it, οι δράστες είχαν φτάσει στο σημείο με ψεύτικα οχήματα της αστυνομίας και κατάφεραν να σταματήσουν δύο οχήματα χρηματαποστολής που κατευθύνονταν προς το Λέτσε, μεταφέροντας εκατομμύρια ευρώ.

Η θεαματική ληστεία καταγράφηκε ζωντανά από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι απαθανάτισαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα.