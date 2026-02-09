Η επιστροφή των Τσέριν και Τουμπά δίνει τη δυνατότητα στον Ράφα Μπενίτεθ για έξτρα επιλογές ενόψει του δεύτερου ημιτελικού Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ (11.02).

Οι δύο ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν σε φουλ ρυθμούς και είναι διαθέσιμοι για το ματς της Τούμπας. Ανησυχία δεν υπάρχει για τον Μπακασέτα (είχε ενοχλήσεις πριν το ντέρμπι αιωνίων) και θα είναι στην αποστολή, όπως και ο Ρενάτο Σάντσες (αντιμετώπισε μικροπρόβλημα).

Aμφίβολη είναι η συμμετοχή του Καλάμπρια, ο οποίος έκανε αξονική. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν πρόβλημα (είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις στον αυχένα), ωστόσο στην προπόνηση της Τρίτης θα φανεί αν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του.

Εκτός παραμένουν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς (κάνουν ατομικό), καθώς και οι τραυματίες Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό.