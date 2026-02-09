Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επικεντρώνοντας στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, έκανε λόγο για «αναθεωρητικό λαϊκισμό» από την κυβέρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε χαρακτηρίζοντάς τον «εμπνευστή του “αμελλητί”».

Κατά την εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», το απόγευμα της Δευτέρας (09.02.2026), ο Ευάγγελος Βενιζέλος επανέλαβε τις αιχμές του κατά της κυβέρνησης. Όπως είπε, «αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86», τώρα «είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία αξιώνει ριζική αλλαγή της διάταξης, προκειμένου να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το 2019 η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη διάταξη, αλλά δεν αξιοποίησε την ευκαιρία.

Με χαρακτηριστική φράση, σημείωσε ότι «είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός». Πρόσθεσε πως, αντί η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη της, «λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ». Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε επίσης ότι η τότε διάταξη είχε υπερκομματική στήριξη, συγκεντρώνοντας 268 ψήφους υπέρ και 300 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, με τη συμμετοχή και του Συνασπισμού και του ΚΚΕ.

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου. Με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου περί «συνταγματικού λαϊκισμού», ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως είναι «οξύμωρο να καταγγέλλεται η κυβέρνηση από τον εμπνευστή του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτόν που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία», αναφερόμενος στις αλλαγές του 2001 και στον τρόπο που αυτές επηρέασαν τη δικαστική διαδικασία.

Η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.

Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ.

Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».