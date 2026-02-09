Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα προέκυψε σχετικά με την ποινική μεταχείριση 26χρονου, ο οποίος καταγγέλθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο στη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα θα κληθεί να επιλύσει το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο 26χρονος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατόπιν εντάλματος για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την πράξη.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε γενετήσια πράξη με τον ανήλικο, τον οποίο φέρεται να γνώρισε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η φερόμενη κακοποίηση φέρεται να συνέβη τον Οκτώβριο, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι όλα έγιναν συναινετικά. Ο ανακριτής έκρινε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδότησε υπέρ της προσωρινής κράτησης.

Η τελική απόφαση για την τύχη του κατηγορούμενου θα ληφθεί από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο με την έκδοση σχετικού βουλεύματος.