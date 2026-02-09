Πρωτοφανή ήταν τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, με «βροχή» μολότοφ και 313 προσαγωγές μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Τα γεγονότα αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το καθεστώς φύλαξης των πανεπιστημίων, με επίκεντρο για ακόμη μία φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη λήξη της 48ωρης προθεσμίας που έδωσε το υπουργείο Παιδείας στις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, ζητώντας εξηγήσεις για τα σοβαρά περιστατικά που σημειώθηκαν μετά από πάρτι στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού.

Οι εικόνες από τις επιθέσεις εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, την απάντηση της αστυνομίας με χρήση χημικών, τις εκατοντάδες προσαγωγές, τον εγκλωβισμό πολιτών στον πανεπιστημιακό χώρο, καθώς και τη νοσηλεία αστυνομικού με εγκαύματα, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το θολό τοπίο γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια.

Το υπουργείο Παιδείας έθεσε διορία 48 ωρών στην Πρυτανεία για την παροχή διευκρινίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η διοίκηση του Ιδρύματος ενημερώθηκε για τη διεξαγωγή του πάρτι την Παρασκευή στις 19:30 και στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε στην παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο.

Το σχόλιο της Κ. Δημογλίδου για τα επεισόδια στο ΑΠΘ και τη στάση της Αρχής του πανεπιστημίου

H εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Mega. ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του τραυματία αστυνομικού είναι καλύτερη. Εξήγησε ότι «οι συνάδελφοί του τον έβγαλαν από τη φωτιά… Έπεσαν μολότοφ πάνω του».