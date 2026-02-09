Στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών αναφέρθηκε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από το μπλόκο της Νίκαιας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026) στον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος τόνισε: «Ερχόμαστε Αθήνα. Αυτό θα είναι η συνέχεια της κινητοποίησής μας, καθώς είπαμε ότι “φεύγουμε από τα μπλόκα, αλλά δεν εγκαταλείπουμε”. Τα προβλήματα είναι πολλά».

Ο πρόεδρος των αγροτών στη Λάρισα υπογράμμισε ότι τα βασικά αιτήματα του κλάδου παραμένουν ανικανοποίητα. «Ερχόμαστε στην Αθήνα καλώντας όλους τους Αθηναίους και όλους τους φορείς να συμπαρασταθούν στην κινητοποίηση που θα γίνει στο Σύνταγμα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 16:00», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, προσθέτοντας πως ο στόχος είναι η ενότητα και η κοινή δράση με τους πολίτες.

«Θέλουμε τον λαό της Αθήνας μαζί μας, γιατί παλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Ενώ πουλάμε πάμφθηνα τα προϊόντα μας, που είναι εξαιρετικής ποιότητας, τα αγοράζουμε όλοι πανάκριβα, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη για έλεγχο από το χωράφι στο ράφι, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν πιο φθηνά στο ελληνικό τραπέζι και να προστατεύεται η εγχώρια παραγωγή από τις εισαγωγές αμφίβολης ποιότητας.

Σε ερώτηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων, ο Ρίζος Μαρούδας σημείωσε ότι η κινητοποίηση στην Αθήνα αποτελεί ευκαιρία για μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση. «Ο πρωθυπουργός μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν περιορισμοί από την ΕΕ και την ΚΑΠ, αλλά υπάρχει χώρος για να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», είπε.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας ανέφερε ακόμη πως «από Γρεβενά, από Θεσσαλία, από Στερεά και από Πελοπόννησο, θα μπουν τρακτέρ στο Σύνταγμα, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο», επισημαίνοντας τη μαζικότητα της κινητοποίησης.

Η μετακίνηση των αγροτών προς την πρωτεύουσα θα γίνει με τρακτέρ, ιδιωτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία που ναυλώνουν οι σύλλογοι τους. Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και να αποχωρήσουν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026.

Μηχανοκίνητες πορείες παραγωγών στη βόρεια Ελλάδα

Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (09.02.2026) παραγωγοί από τη βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και ενόψει του παναγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Στις Σέρρες, δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή τους από τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου είχαν παραμείνει για 54 ημέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί και ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό το Διοικητήριο, ανεβάζοντας τα τρακτέρ τους στα σκαλιά της Περιφέρειας.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα στην Έδεσσα, στο Αμύνταιο και στα Γρεβενά, με τη συμμετοχή παραγωγών από τον δήμο Αλμωπίας, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας.

«Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ και στην Καρδίτσα

Την ίδια στιγμή, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους της Αθήνας να στηρίξουν την κινητοποίηση, ανταποδίδοντας τη συμπαράσταση που έλαβε ο αγροτικός κόσμος το προηγούμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική απειλεί άμεσα την επιβίωση των παραγωγών, καθιστώντας τη συνέχιση του αγώνα μονόδρομο. Παράλληλα, ο γγ της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τσιούτρας, σημείωσε ότι όσα ελάχιστα κερδήθηκαν ήταν αποτέλεσμα της πίεσης των μπλόκων, καλώντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή τακτική και να δώσει ουσιαστικές λύσεις.