Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Φαρινταμπάντ της Ινδίας, όταν μια αιωρούμενη κούνια σε λούνα παρκ κατέρρευσε απότομα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία και να τραυματιστούν 13 άτομα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, περίπου 15 άτομα επέβαιναν στην κούνια τη στιγμή του ατυχήματος. Ο νεκρός αστυνομικός ταυτοποιήθηκε ως ο Jagdish Prasad, ο οποίος ήταν σε υπηρεσία στο λούνα παρκ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Prasad επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί τον Μάρτιο. Σύμφωνα με αξιωματούχο, προσπάθησε να σώσει άλλους ανθρώπους και επέδειξε μεγάλη γενναιότητα, αλλά κατά τη διάρκεια αυτή υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Μετά την κατάρρευση της κούνιας, ολόκληρο το λούνα παρκ εκκενώθηκε και διασώστες έσπευσαν στο σημείο για τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο. Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού έχει ήδη ξεκινήσει.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος που κόβει την ανάσα

