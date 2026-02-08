Νέα έγγραφα για τον Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν ένα προσχέδιο ανακοίνωσης που αποδίδεται σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και φέρει ημερομηνία μία ημέρα πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του.

Το προσχέδιο περιλαμβάνεται ανάμεσα σε τουλάχιστον 23 έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως ανακοινώσεις της Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ένα από τα έγγραφα φέρει ημερομηνία 9 Αυγούστου 2019, δηλαδή την ημέρα πριν ο Έπσταϊν εντοπιστεί νεκρός στο κελί του στο Μανχάταν, όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Η εξέταση των εγγράφων δείχνει πολλαπλές εκδοχές παρόμοιων ανακοινώσεων με διαφορετικά επίπεδα απόκρυψης στοιχείων —σε ορισμένες φαίνονται ονόματα ή αριθμοί τηλεφώνου, ενώ σε άλλες έχει σβηστεί σχεδόν κάθε αναγνωριστική πληροφορία.

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Έπσταϊν έχουν επανειλημμένα τεθεί υπό εξέταση. Ο πρώην συγκρατούμενός του, Νίκολας Ταργκαλιόνε, υποστήριξε σε αίτηση χάριτος που κατατέθηκε το περασμένο καλοκαίρι και «πρόσφατα αποκτήθηκε από το The Daily Beast» ότι ο Έπσταϊν είχε αφεθεί σκόπιμα χωρίς προστασία υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Ο Ταργκαλιόνε, πρώην αστυνομικός που έχει καταδικαστεί για πολλαπλούς φόνους, ισχυρίστηκε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκόπιμα τον τοποθέτησαν στο ίδιο κελί με έναν κατηγορούμενο για μαζικές δολοφονίες, παρά τις ανησυχίες που ο Έπσταϊν είχε εκφράσει για την ασφάλειά του εβδομάδες πριν τον θάνατό του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώθηκαν και ο θάνατος του Έπσταϊν επισήμως αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Αντιφάσεις στα βίντεο και στα αρχεία των φυλακών

Νεοδημοσιευμένα αρχεία, που «εξετάστηκαν από το CBS News», εντείνουν τα ερωτήματα σχετικά με όσα συνέβησαν στο Metropolitan Correctional Center τη νύχτα πριν βρεθεί νεκρός ο Έπσταϊν.

Έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι οι ερευνητές, παρακολουθώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισαν μία πορτοκαλί φιγούρα να ανεβαίνει μια σκάλα προς το κλειδωμένο τμήμα όπου βρισκόταν το κελί του Έπσταϊν, γύρω στις 10:39 μ.μ. στις 9 Αυγούστου 2019 — λίγες ώρες πριν εντοπιστεί το σώμα του.

Σύμφωνα με το αρχείο παρακολούθησης, η φιγούρα περιγράφεται ως «πιθανώς κρατούμενος», ενώ ξεχωριστή έκθεση του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρει ότι επρόκειτο για σωφρονιστικό υπάλληλο που μετέφερε πορτοκαλί σεντόνια ή κλινοσκεπάσματα.

Το CBS μετέδωσε ότι ανεξάρτητοι αναλυτές βίντεο θεώρησαν πως οι κινήσεις του ατόμου ήταν περισσότερο συνεπείς με κρατούμενο ή κάποιον που φορούσε πορτοκαλί στολή φυλακής, παρά με σωφρονιστικό υπάλληλο. Πρώην εργαζόμενοι των φυλακών σημείωσαν ότι η μετακίνηση κρατουμένου εκείνη την ώρα θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Η ασυμφωνία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες επίσημες δηλώσεις πως κανείς δεν εισήλθε στο τμήμα κράτησης του Έπσταϊν εκείνη τη νύχτα, γεγονός που πυροδοτεί νέα ερωτήματα για τις κινήσεις γύρω από το κελί του στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του θανάτου του.

Το προσχέδιο ανακοίνωσης και οι αντιδράσεις

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το προσχέδιο ανακοίνωσης με ημερομηνία 9 Αυγούστου —μαζί με άλλες εκδοχές με διαφορετικού βαθμού απόκρυψη στοιχείων— εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το τι προετοίμαζαν οι αρχές τις ώρες πριν τον θάνατο του Έπσταϊν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Εισαγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.