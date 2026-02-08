Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν επιδίωκε να δημιουργήσει δεσμούς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και το περιβάλλον του.

Ο Έπσταϊν διατηρούσε τακτική επαφή με τον Ρώσο πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν, και είχε βοηθήσει τον γιο του, Μαξίμ, να βρει εργασία στη Νέα Υόρκη.

Τον Ιούνιο του 2018, ο Έπσταϊν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στέλνοντας email στον Νορβηγό πολιτικό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να είχε επιχειρήσει να καλλιεργήσει δεσμούς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και το περιβάλλον του, σύμφωνα με νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που αποκαλύπτει το CNN International. Τα έγγραφα ρίχνουν φως σε μια σειρά επικοινωνιών και επαφών του Αμερικανού χρηματιστή με Ρώσους αξιωματούχους και πρόσωπα επιρροής.

Τον Ιούνιο του 2018, έναν χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ρώσου πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν, ο Έπσταϊν φέρεται να αναζητούσε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ. Σε email προς τον Νορβηγό πολιτικό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Έπσταϊν πρότεινε να ενημερωθεί ο Πούτιν για τη διάθεσή του να συνομιλήσει με τον Λαβρόφ.

«Νομίζω ότι θα μπορούσατε να προτείνετε στον Πούτιν, ότι ο Λαβρόφ μπορεί να πάρει πληροφορίες μιλώντας μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν συνήθιζε να το κάνει, αλλά πέθανε», ανέφερε στο συγκεκριμένο μήνυμα. Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντούσε τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη εβδομάδα και θα του το μετέφερε.

Προσπάθειες προσέγγισης του Κρεμλίνου

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν πως ο Έπσταϊν επιχείρησε επανειλημμένα να πλησιάσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Πούτιν. Οι επικοινωνίες του με διεθνείς πολιτικούς έχουν προκαλέσει νέες εικασίες σχετικά με τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες του.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα διερευνήσει πιθανές διασυνδέσεις του Έπσταϊν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. «Όλο και περισσότερα στοιχεία και σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι «η θεωρία πως ο Έπσταϊν ήταν υπό τον έλεγχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά» και κάλεσε τους δημοσιογράφους «να μην χάνουν χρόνο» με τέτοιες εικασίες.

Επαφές με Μπαράκ και Γιάγκλαντ

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 9 Μαΐου 2013 ο Έπσταϊν ενημέρωσε τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ ότι ο Γιάγκλαντ θα έβλεπε τον Πούτιν στο Σότσι και ίσως μετέφερε μήνυμα εκ μέρους του. Ο Έπσταϊν πρόσθεσε: «Δεν τον συνάντησα ποτέ, ήθελα να το ξέρετε».

Σε επόμενο email, ο Γιάγκλαντ τον ενημέρωσε πως θα μετέφερε μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος. Ο Έπσταϊν απάντησε ότι ήθελε μια συνάντηση «τουλάχιστον δύο έως τριών ωρών» και ότι συμβουλεύει τον Γκέιτς, προσθέτοντας πως «αυτό είναι εμπιστευτικό».

Ένα χρόνο αργότερα, το 2014, ο τότε διευθυντής του MIT Media Lab, Τζόι Ίτο, ενημέρωσε τον Έπσταϊν πως δεν κατάφερε να πείσει τον ιδρυτή του LinkedIn να τον συνοδεύσει σε συνάντηση με τον Πούτιν.

Η περίοδος έντασης ΗΠΑ-Ρωσίας

Οι επικοινωνίες αυτές καταγράφονται σε μια κρίσιμη περίοδο μετά τις κατηγορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περί ρωσικής ανάμειξης στις εκλογές του 2016, τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το καλοκαίρι του 2018, ο Γιάγκλαντ ανέφερε στον Έπσταϊν ότι θα ταξίδευε στη Μόσχα για επαφές με τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον τότε πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο Έπσταϊν απάντησε: «Λυπάμαι απλώς που δεν είμαι μαζί σας για να συναντήσω τους Ρώσους».

Τα ίδια έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε επαφές με Ρώσους που είχαν δεσμούς με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB). Σε email του 2015 προς τον επενδυτή Πίτερ Θιλ, χαρακτήριζε τον Σεργκέι Μπελιακόφ, απόφοιτο της Ακαδημίας FSB, ως «πολύ καλό μου φίλο».

Ταξίδια στη Ρωσία

Αν και δεν είναι γνωστό πόσο συχνά ταξίδευε στη Ρωσία, τα αρχεία πτήσεων που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνουν ότι ο Έπσταϊν επισκέφθηκε τη χώρα. Μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ ταξίδεψαν στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη τον Νοέμβριο του 2002 με το προσωπικό του αεροσκάφος.

Το 2018 υπέβαλε εκ νέου αίτηση για ρωσική βίζα, ενώ τον Μάρτιο του 2019 η ομάδα του ζήτησε να μεταφερθεί η ισχύουσα βίζα του σε νέο διαβατήριο, λίγους μήνες πριν τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.