Ο Τζέφρι Επστάιν και οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την υπόθεση του συνεχίζουν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, μετά τις συνεχόμενες αποκαλύψεις από τα έγγραφα που δημοσιεύονται. Οι φάκελοι που περιλαμβάνουν αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο από τις έρευνες για τις εγκληματικές του δραστηριότητες έχουν τροφοδοτήσει πολυάριθμες εικασίες, κυρίως για τις συνθήκες του θανάτου του και τις υποτιθέμενες «λίστες πελατών». Οι θεωρίες αυτές ενισχύονται από αναφορές σε εμπλοκή ισχυρών προσώπων και απόρρητα έγγραφα.

Θάνατος Επστάιν: Αυτοκτονία ή δολοφονία;

Η πιο διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι ο Επστάιν δολοφονήθηκε, συνήθως μέσω στραγγαλισμού, από ισχυρούς συνεργούς του ώστε να μην τους αποκαλύψει, αντί της επίσημης εκδοχής της αυτοκτονίας. Στο επίκεντρο των σεναρίων βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα, όπως οι Κλίντον και ο Τραμπ, με αναφορές σε κατεστραμμένες κάμερες και παραλείψεις στη φύλαξη της φυλακής.

Η «λίστα πελατών» και το υποτιθέμενο εκβιαστικό δίκτυο

Πολλοί ισχυρίζονται την ύπαρξη μιας μυστικής «λίστας πελατών» ή ενός «μαύρου βιβλίου» με ονόματα πολιτικών και διασημοτήτων, τα οποία ο Επστάιν φέρεται να εκβίαζε μέσω βίντεο από το ιδιωτικό του νησί. Παρά τη δημοσιοποίηση εγγράφων το 2024 και 2025, οι θεωρίες επιμένουν ότι σημαντικά στοιχεία παραμένουν κρυφά, επικαλούμενες διορθωμένες σελίδες και κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Το νησί Little Saint James και οι μύθοι γύρω του

Ο λεγόμενο «ναός» στο νησί του Επστάιν έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών εικασιών. Ορισμένοι θεωρούν ότι χρησιμοποιούνταν για παράνομες τελετές ή κατάχρηση ανηλίκων, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι υπήρχαν υπόγειες σήραγγες.

Ο YouTuber Nico Grigg έγινε γνωστός όταν, στις 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσίευσε βίντεο με τίτλο «Τρύπωσα στο νησί του Τζέφρι Επστάιν», το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές. Ο Grigg κατάφερε να προσεγγίσει το νησί με τζετ σκι, τραυματίστηκε από αχίνους και κατέγραψε από μακριά εργασίες και άτομα που τον παρακολουθούσαν.

Λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκε ανήσυχος στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας πως «μαύρα SUV» παρακολουθούσαν το σπίτι του και ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας: «Αν εκνεύρισα κάποιον από τους φίλους του Επστάιν, συγγνώμη». Το νησί, το οποίο πλέον ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Stephen Deckoff, δεν είναι εγκαταλελειμμένο και φυλάσσεται.

Επιστημονικά σχέδια και θεωρίες για «υπεράνθρωπο είδος»

Μία ακόμη θεωρία υποστηρίζει ότι ο Επστάιν επιθυμούσε να δημιουργήσει ένα «ανώτερο ανθρώπινο είδος» μέσω γονιδιακής μηχανικής, γονιμοποιώντας γυναίκες στο ράντσο του. Φέρεται να είχε χρηματοδοτήσει επιστήμονες όπως ο George Church του Harvard και να συμμετείχε σε έργα όπως το Personal Genome Project, στο πλαίσιο των οποίων έδινε δείγματα DNA για έρευνα.

Στόχος, σύμφωνα με τις θεωρίες, ήταν η χρήση τεχνολογιών όπως το CRISPR για μακροζωία και «βελτιωμένα» ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οι αμερικανικές αρχές (FBI και DOJ) έχουν επιβεβαιώσει ενδιαφέρον του Επστάιν για τη γενετική, χωρίς όμως αποδείξεις ότι τέτοια σχέδια υλοποιήθηκαν.

Συνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες και λατρείες

Ακραίες θεωρίες, κυρίως από κύκλους του QAnon, συνδέουν τον Επστάιν με μυστικές υπηρεσίες ή λατρείες όπως εκείνη του δαίμονα Moloch, που υποτίθεται ότι περιλάμβαναν θυσίες παιδιών. Οι ισχυρισμοί αυτοί βασίζονται σε εικασίες για το μπλε-λευκό κτίριο στο νησί, χωρίς ωστόσο καμία τεκμηρίωση. Αναφορές σε υπόγειες σήραγγες ή κανιβαλισμό έχουν διαψευστεί από τα αρχεία του FBI.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο ρόλος της

Η Ghislaine Maxwell θεωρείται από τους θεωρητικούς συνωμοσίας ως η «εκτελεστική διευθύντρια» του κυκλώματος του Επστάιν. Φέρεται να προσέγγιζε και να στρατολογούσε ανήλικες, οργανώνοντας «μασάζ» που κατέληγαν σε κακοποίηση. Καταδικάστηκε το 2021 για εμπορία ανθρώπων, ενώ θεωρίες εστιάζουν στον πιθανό της ρόλο σε ένα ευρύτερο δίκτυο.

Υποτιθέμενη σύνδεση με τη Mossad

Μία ακόμη θεωρία υποστηρίζει ότι η Μάξγουελ συμμετείχε σε επιχείρηση εκβιασμού τύπου honeytrap για λογαριασμό της Mossad, αξιοποιώντας βίντεο από το νησί και τις κατοικίες του Επστάιν. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην καταγωγή της, καθώς ο πατέρας της, Robert Maxwell, είχε συνδεθεί με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τέτοια συνεργασία.

Οι περισσότερες από τις παραπάνω θεωρίες χαρακτηρίζονται από τις αμερικανικές αρχές ως αβάσιμες. Έρευνες του DOJ και του FBI έχουν επιβεβαιώσει ότι ο θάνατος του Επστάιν ήταν αυτοκτονία και ότι δεν υπάρχει «λίστα πελατών». Παρόλα αυτά, η υπόθεση συνεχίζει να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για διαδικτυακές εικασίες και παραπληροφόρηση.