Ο Τζέφρι Επστάιν είχε εμπλακεί σε συζητήσεις για την αγορά του Σκορπιού, όπως αποκαλύπτεται από δημοσιευμένα έγγραφα.

Οι επαφές του Επστάιν πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο έως τα τέλη του 2011, κατά τις οποίες συγκέντρωσε πληροφορίες για την πιθανή αγορά.

Δεν είναι σαφές αν ο Επστάιν είχε προσωπικό ενδιαφέρον ή αν εκπροσωπούσε κάποιον άλλο πρόσωπο, ενώ οι συζητήσεις δεν οδήγησαν σε κάποια κατάληξη.

Ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να είχε εμπλακεί σε συζητήσεις για την πιθανή αγορά του ιστορικού νησιού Σκορπιός, σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι συνομιλίες, όπως προκύπτει, πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο έως τα τέλη του 2011, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος δισεκατομμυριούχος είχε ανταλλάξει μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με πρόσωπα που μπορούσαν να διευκολύνουν την αγορά. Από τα δημοσιευμένα έγγραφα φαίνεται ότι ο Επστάιν συγκέντρωσε πληροφορίες για το νησί, αν και δεν είναι σαφές αν ενεργούσε για λογαριασμό του ή εκπροσωπώντας κάποιον άλλον.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε περίπου 3.000.000 έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, χωρίς λογοκρισία, πλην των διευθύνσεων email. Μεταξύ των συνομιλητών του Επστάιν ήταν ο Μπόρις Νίκολιτς, πρώην συνεργάτης του Μπιλ Γκέιτς, και ο Ρισάρ Ζιρό, Γάλλος ειδικός στα πολυτελή ακίνητα.

Τα πρώτα μηνύματα και το ενδιαφέρον για τον Σκορπιό

Στις 5 Αυγούστου 2011, ο Ζιρό έστειλε στον Νίκολιτς πληροφορίες για πώληση νησιών. Την επόμενη ημέρα, ο Νίκολιτς ενημέρωσε τον Επστάιν, κάνοντας ειδική αναφορά στον Σκορπιό, τον οποίο χαρακτήρισε «ένα από τα πιο ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Επστάιν ζήτησε επιπλέον πληροφορίες για το αν η ακτή του νησιού είναι ιδιωτική ή δημόσια. Ο Νίκολιτς απάντησε ότι θα το ελέγξει, υπενθυμίζοντας ωστόσο πως το νησί «δεν είναι επίσημα προς πώληση».

Ανταλλαγή πληροφοριών και σχέδια επίσκεψης

Στις 17 Αυγούστου, ο Νίκολιτς ενημέρωσε τον Επστάιν ότι το νησί είναι πλήρως ιδιωτικό και διαθέτει κατοικίες, ελικοδρόμιο και πλούσια ιστορία, συνδεδεμένη με τον Αριστοτέλη Ωνάση και την Τζάκι Κένεντι. Από τις 20 Αυγούστου ξεκίνησε κύκλος μηνυμάτων μεταξύ του Επστάιν και του Ζιρό, με τον δεύτερο να επιχειρεί να εξασφαλίσει ιδιωτική επίσκεψη στον Σκορπιό.

Ο Επστάιν, που εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Ευρώπη, ζήτησε διευκρινίσεις για το κοντινότερο αεροδρόμιο και το επίπεδο ιδιωτικότητας του νησιού. Ο Ζιρό απάντησε πως «κανένα νησί δεν είναι απολύτως ιδιωτικό», κάτι που οδήγησε σε νέα ερώτηση του Επστάιν. Ο Γάλλος μεσίτης διευκρίνισε ότι ο Σκορπιός είναι απολύτως ιδιωτική ιδιοκτησία και η πρόσβαση απαγορεύεται.

Η επίσκεψη που δεν πραγματοποιήθηκε

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2011, ο Ζιρό ρώτησε πότε θα μπορούσε να γίνει η επίσκεψη, προτείνοντας ημερομηνίες μετά τις 12 Σεπτεμβρίου. Αν και η επίσκεψη φαίνεται να μετατέθηκε για τον Οκτώβριο, ο Επστάιν, που βρισκόταν τότε στη Νέα Υόρκη, τελικά δεν ταξίδεψε.

Τον Νοέμβριο, ο ίδιος επανήλθε με ενδιαφέρον για επίσκεψη, όμως η απόσταση και η ανάγκη μετακίνησης με ελικόπτερο φαίνεται ότι τον αποθάρρυναν. Τελικά, ούτε αυτός ο προγραμματισμός υλοποιήθηκε.

Λίγο πριν το τέλος του 2011, υπήρξε ακόμη ένας κύκλος επικοινωνίας για τον Σκορπιό, ο οποίος, όπως και οι προηγούμενοι, δεν κατέληξε πουθενά.