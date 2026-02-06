H Nαόμι Κάμπελ διατηρούσε επανειλημμένες επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν τόσο πριν όσο και μετά την καταδίκη του, το 2008, για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικης, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα νέα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στην τελευταία δέσμη των αποκαλούμενων Epstein files, δείχνουν ότι η Campbell τον προσκαλούσε σε λαμπερές εκδηλώσεις μόδας και στο πάρτι των 40ών γενεθλίων της στις Κάννες. Παράλληλα, υπάρχουν μηνύματα που φέρονται να δείχνουν ότι ζητούσε να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Σε μήνυμα του 2015 αναφέρεται: «Παρακαλώ καλέστε αμέσως τη Ναόμι, λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να σας μιλήσει». ενώ σε άλλο σημείωμα η ίδια φέρεται να ρωτά: «Θέλω να δω τον Τζέφρι… θα πάει στο Μαρόκο;»

Επαγγελματικές επαφές και κοινωνικές σχέσεις

Ορισμένες επικοινωνίες φαίνεται να σχετίζονται με επαγγελματικές συμβουλές. Το 2005 η Κάμπελ φέρεται να ζήτησε τη γνώμη του για τη συλλογή μαγιό της για τη Victoria’s Secret, γράφοντας: «Θα ήθελα να μάθω πότε μπορώ να μιλήσω με τον Επστάιν για τη σειρά μαγιό μου για μια συνάντηση με τη VS.»

Σε μεταγενέστερη αλληλογραφία, η βοηθός του Επστάιν κανονίζει συνάντηση της Κάμπελ με επιχειρηματία της λιανικής στο σπίτι του χρηματιστή το 2010. Το όνομά της αναφέρεται επίσης σε καταθέσεις δύο γυναικών που υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα του Επστάιν.

Κοινωνικές εκδηλώσεις και επαφές υψηλού προφίλ

Από το 2010 και μετά, η σχέση τους φαίνεται να αποκτά περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα. Η Κάμπελ τον είχε προσκαλέσει σε τρία πάρτι, μεταξύ των οποίων το Fire and Ice Gala στις Κάννες και μια φιλανθρωπική εκδήλωση μόδας. Το 2012, email τρίτου προσώπου την καλεί σε δείπνο στο Παρίσι με τον Επστάιν και τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Τα έγγραφα δείχνουν επικοινωνία που εκτείνεται από το 2003 έως το 2016, συνολικά 25 σελίδες, με ημερολόγια και σημειώματα της προσωπικής βοηθού του Επστάιν. Σε αυτά καταγράφονται τηλεφωνήματα και μηνύματα όπως «Η Ναόμι Κάμπελ είπε ότι κάνει περιποίηση προσώπου και θα ξανακαλέσει.».

Η στάση της Ναόμι Κάμπελ

Το 2016 φαίνεται να υπήρξε έντονη επικοινωνία σχετικά με τη χρήση του ιδιωτικού αεροσκάφους του Επστάιν. Παρά τα στοιχεία αυτά, η Κάμπελ έχει δηλώσει δημόσια ότι θεωρεί τη συμπεριφορά του «αδικαιολόγητη»και είχε δηλώσει ότι: «Όταν έμαθα τι είχε κάνει, ένιωσα αηδία… Στέκομαι στο πλευρό των θυμάτων.»

Άλλες διασημότητες στα αρχεία Επστάιν

Στα ίδια έγγραφα εμφανίζονται και άλλα γνωστά ονόματα, όπως ο Μικ Τζάγκερ, ο οποίος φέρεται να είχε κοινωνικές επαφές με τον Επστάιν. Επίσης, η Βρετανίδα κοσμική Άναμπελ Νίλσον , που πέθανε το 2018, φαίνεται να είχε συχνή επικοινωνία μαζί του την περίοδο 2010-2012, προσφέροντάς του γνωριμίες με γυναίκες.

Σε ένα από τα email της η Νίλσον προς τον Επστάιν αναφέρεται: «Συγκεντρώνω μια μικρή ομάδα κοριτσιών… Ελπίζω ότι μία από αυτές θα έχει όλες τις ιδιότητες που επιθυμείς.». Η ίδια υπήρξε γνωστή παρουσία στην κοσμική σκηνή του Λονδίνου τη δεκαετία του 1990.

Προειδοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επισημάνει ότι τα δημοσιοποιημένα έγγραφα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από το FBI, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία και η δημοσιοποίησή τους δεν υποδηλώνει ενοχή οποιουδήποτε προσώπου.

