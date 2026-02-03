Ούτε 48 ώρες μετά την – εκπρόθεσμη, βάσει νόμου – δημοσιοποίηση της νέας και «τελευταίας», όπως επισήμως διευκρινίστηκε, δέσμης των λεγόμενων «αρχείων Επστιν», το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έσπευσε να δηλώσει ότι οι σχετικές έρευνες στις ΗΠΑ έχουν ολοκληρωθεί. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν προκύπτουν νέες διώξεις, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πολύκροτη υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστιν.

Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, κάθε άλλο παρά είναι καθησυχαστική. Οι αποκαλύψεις ήδη οδηγούν στην παραίτηση του βρετανού λόρδου και πρώην πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, εντείνουν τις πιέσεις προς τη βρετανική και τη νορβηγική μοναρχία και, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ιταλικής εφημερίδας «La Repubblica» Μάσιμο Μπαζίλε, επαναφέρουν στο προσκήνιο «τη σκιά του εκβιασμού της Μόσχας» στον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μας επιτρέπει να ασκήσουμε δίωξη σε οποιονδήποτε» επέμεινε μιλώντας στο CNN ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς. Παρ’ όλα αυτά, όπως σημειώνουν οι «New York Times», τα νέα αρχεία είναι γεμάτα αναφορές στον Τραμπ. Σε περισσότερα από 5.300 έγγραφα εντοπίζονται πάνω από 38.000 αναφορές στο όνομά του, στη σύζυγό του Μελάνια, στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα και σε «άλλες σχετικές λέξεις και φράσεις» αναφέρουν.

Αν και δεν προκύπτει άμεση επικοινωνία Τραμπ – Επσταϊν στα νέα έγγραφα, ο όγκος και μόνο των αναφορών συντηρεί το πολιτικό βάρος της υπόθεσης. Σύμφωνα με την έγκριτη αμερικανική εφημερίδα, ο Τραμπ συγκαταλέγεται στους έξι εξέχοντες άνδρες για τους οποίους τα αρχεία περιλαμβάνουν «άσεμνες πληροφορίες», ακόμη και καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, αν και χωρίς τεκμηρίωση. Σημειώσεις και απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων θυμάτων του Επστιν αναφέρουν «αλληλεπιδράσεις» με τον Τραμπ, χωρίς να τεκμηριώνουν ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι τα αρχεία «τον απαλλάσσουν», ενώ ο Λευκός Οίκος απέφυγε περαιτέρω σχόλια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν έγγραφα που δείχνουν ότι ο Επστιν, ακόμη και μετά τη φερόμενη ρήξη του με τον Τραμπ, συνέχισε να παρακολουθεί στενά την πολιτική του άνοδο. Χονολογούμενα από το 2011, emails αποκαλύπτουν ότι σκεφτόταν να επικοινωνήσει μαζί του για την υπόθεση της Βιρτζίνια Τζιούφρε: από τα πιο γνωστά θύματα του «σκοτεινού» δικτύου, η οποία είχε εργαστεί στο Μαρ-α-Λάγκο. Παράλληλα, ένα email του 2002, με αποστολέα υπό το όνομα «Μελάνια» προς τη Γκισλέιν Μάξγουελ – νυν καταδικασμένη μακροχρόνια συνεργάτιδα του Επστιν – εγείρει ερωτήματα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για τη σλοβενικής καταγωγής πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Στα περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία για την υπόθεση Επστιν, εν τω μεταξύ, το όνομα του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται 1.056 φορές και η Μόσχα 9.629 φορές. Ορισμένα έγγραφα αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Επστιν είχε πρόσβαση στον ρώσο πρόεδρο, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι νεαρές Ρωσίδες συγκαταλέγονταν στις γυναίκες που «προσφέρονταν» σε ισχυρούς άνδρες, ενισχύοντας τις υποψίες για «παγίδευση» με στόχο τον πολιτικό εκβιασμό.

Αν και δεν έχει αποδειχθεί καμία άμεση σύνδεση Επστιν – Κρεμλίνου, αναλυτές τονίζουν ότι ο ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός Ρωσίδων στο δίκτυο Επστιν δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι δεσμοί του με τον Ρόμπερτ Μάξγουελ – πατέρα της Γκισλέιν και φερόμενο διπλό πράκτορα της σοβιετικής KGB και της ισραηλινής Μοσάντ – ενισχύουν το πέπλο μυστηρίου.

Δημοσιοποιημένα αρχεία αποκαλύπτουν υποψίες δυτικών υπηρεσιών ότι ο Επστιν ενδέχεται να λειτουργούσε για λογαριασμό της Μοσάντ. Σε αποχαρακτηρισμένο υπόμνημα, το FBI αναφέρει ότι πηγή του δήλωσε «πολύ πειστικά» πως ο Επστιν ήταν «αφοσιωμένος πράκτορας». Σύμφωνα δε με την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», ο ίδιος ισχυριζόταν ότι μπορούσε να παράσχει στο Κρεμλίνο επιβαρυντικές πληροφορίες για τον Τραμπ πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι το 2018.

Εναν χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2019, ο Επστιν δήλωσε μέσω των δικηγόρων του πρόθυμος να συνεργαστεί με το FBI. Τρεις εβδομάδες μετά, βρέθηκε νεκρός σε κελί υψίστης ασφαλείας στο Μανχάταν, όπου κρατούνταν εν αναμονή νέας δίκης. Επισήμως, η αιτία θανάτου ήταν αυτοκτονία. Ανεπισήμως, η υπόθεση γεννά περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντά και βαραίνει την αμερικανική και διεθνή πολιτική σκηνή.

Στο επίκεντρο του σκανδάλου και η Ευρώπη

Μέχρι πρότινος πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε χθες και από στέλεχος των κυβερνώντων Εργατικών, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει περαιτέρω αμηχανία εξαιτίας των σχέσεών του με τον Τζέφρι Επστιν. Η παραίτηση έγινε στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων ότι ο Επστιν κατέβαλε τρεις πληρωμές ύψους 25.000 δολαρίων προς τον Μάντελσον, μεταξύ 2003 και 2004. Ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, πρώην υπουργός και πρώην ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, ο Μάντλεσον παύθηκε από πρεσβευτής τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στο φόντο δε των αναταράξεων στις διατλαντικές σχέσεις στην εποχή Τραμπ 2.0, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διέταξε «επείγουσα έρευνα», υποστηρίζοντας ότι ο Μάντελσον δεν θα έπρεπε να παραμείνει μέλος της Βουλής των Λόρδων. Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ελέγχει τις καταγγελίες, προκειμένου να διαπιστώσει αν αρκούν για την έναρξη ποινικής έρευνας. Παράλληλα, πέραν του – ατιμασμένου πλέον πρίγκιπα – Αντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, τα δημοσιοποιημένα αρχεία Επστιν αποκαλύπτουν επαφές του με πολιτικές και βασιλικές προσωπικότητες της Νορβηγίας, συμπεριλαμβανομένων με τον πρώην πρωθυπουργό και γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, καθώς και την πριγκίπισσα και διάδοχο του θρόνου, Μέτε-Μάριτ, στο γκρίζο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία.