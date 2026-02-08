Επιστήμονες από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη εξετάζοντας τον μετεωρίτη «Black Beauty», ηλικίας περίπου 4,48 δισεκατομμυρίων ετών, που προέρχεται από τον Άρη. Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, εντόπισαν ίχνη νερού και υδρογόνου στο εσωτερικό του, ανοίγοντας νέους δρόμους στην έρευνα για την ύπαρξη νερού στον Κόκκινο Πλανήτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ομάδα της ερευνήτριας Estrid Naver κατάφερε να εξετάσει τον μετεωρίτη χωρίς να τον καταστρέψει, αξιοποιώντας τις μεθόδους «X-ray CT» και «Νeutron CT». Οι τεχνικές αυτές επέτρεψαν τη λεπτομερή απεικόνιση του εσωτερικού της πέτρας, αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία για τη γεωλογική ιστορία του Άρη.

Αποκαλύψεις για το νερό στον Άρη

Οι επιστήμονες εντόπισαν μικροσκοπικά θραύσματα, γνωστά ως «H-Fe-ox» (υδρογόνο-πλούσιο οξυϋδροξείδιο του σιδήρου), τα οποία αποτελούν μόλις το 0,4% του δείγματος. Παρά το μικρό τους μέγεθος, υπολογίζεται ότι περιέχουν περίπου το 11% του συνολικού περιεχομένου νερού του μετεωρίτη.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι ο Άρης διέθετε στο παρελθόν πολύ περισσότερη ποσότητα νερού απ’ ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες — πιθανόν και σε υγρή μορφή. Το εύρημα θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της πρώιμης εξέλιξης του πλανήτη και των συνθηκών που επικρατούσαν στην επιφάνειά του.

Τεχνολογία για μελλοντικές αποστολές

Η ερευνητική ομάδα δήλωσε ότι η συγκεκριμένη τεχνική σάρωσης χωρίς επαφή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον για την ανάλυση δειγμάτων που ενδέχεται να μεταφερθούν στη Γη από τον Άρη. Η μέθοδος υπόσχεται ασφαλέστερη και ακριβέστερη μελέτη πολύτιμων εξωγήινων πετρωμάτων χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική τους κατάσταση.

Η μελέτη του μετεωρίτη «Black Beauty» προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη γεωλογική και υδρολογική ιστορία του Άρη, ενισχύοντας την ελπίδα ότι κάποτε ο πλανήτης αυτός θα μπορούσε να έχει φιλοξενήσει ζωή.