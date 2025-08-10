Το μεσημέρι της 26ης Ιουνίου 2025, ένα κομμάτι μετεωρίτη κατέπεσε σε κατοικία στην Τζόρτζια. Η φωτεινή σφαίρα που διέσχισε τον ουρανό προκάλεσε εκατοντάδες αναφορές για έναν ισχυρό κρότο, ο οποίος ακούστηκε σε πολλές πολιτείες.

Ένα από τα θραύσματα διαπέρασε τη στέγη του σπιτιού, προκαλώντας ένα βαθούλωμα. Το αντικείμενο, που ζυγίζει 23 γραμμάρια, εξετάστηκε από ειδικό, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για μετεωρίτη που σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια — δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια πριν από τη δημιουργία της Γης.