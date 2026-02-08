Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στον Βόλο, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα σε κτήριο πίσω από την εκκλησία, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν και εκρήξεις που ενέτειναν την αναστάτωση.

Όπως μεταδίδει το gegonota.news, στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με τον καπνό να είναι ορατός από διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτήρια.