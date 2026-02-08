Φέτος η 25η Μαρτίου 2026 πέφτει Τετάρτη, αργία στη μέση της εβδομάδας που πολλοί θεωρούν «χαμένη». Όμως, με λίγο προγραμματισμό, μπορεί να μετατραπεί σε 5ήμερο ξεκούρασης – ιδανικό για ταξίδια, κοντινές αποδράσεις ή απλά χαλάρωση.

Πώς γίνεται το 5ήμερο

  • Αν πάρετε άδεια Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Μαρτίου, συνδυάζετε την αργία με το Σαββατοκύριακο και δημιουργείτε ένα πενθήμερο ξεκούρασης.

  • Εναλλακτικά, αν προτιμάτε μετά την αργία, μπορείτε να πάρετε Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Μαρτίου για παρόμοιο αποτέλεσμα.

Ιδέες για κοντινές αποδράσεις

  • Λουτρά Αιδηψού και Θερμοπύλες: Για spa, θερμά λουτρά και χαλάρωση λίγες ώρες από την Αθήνα.

  • Αράχωβα και Καλάβρυτα: Χιονισμένα τοπία, cozy ξενώνες με τζάκι και παραδοσιακή κουζίνα.

  • Δελφοί και Ναύπακτος: Ιστορικές βόλτες και γαστρονομικές απολαύσεις σε γραφικά σοκάκια.

  • Πήλιο και Ζαγοροχώρια: Για φυσιολατρικά ζευγάρια, με πεζοπορία, μονοπάτια και γραφικά χωριά.

Tips για να εκμεταλλευτείτε το 5ήμερο

  • Κλείστε εγκαίρως ξενοδοχεία και εστιατόρια, γιατί πολλοί θα κάνουν το ίδιο.

  • Οργανώστε τις δραστηριότητες για να μην χάνετε χρόνο.

  • Συνδυάστε χαλάρωση, φύση και πολιτισμό για μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Με λίγη οργάνωση, η φετινή 25η Μαρτίου μπορεί να γίνει η αφορμή για ένα αξέχαστο 5ήμερο, γεμάτο ταξιδιωτικές εμπειρίες, ρομαντισμό ή οικογενειακές στιγμές. Μην την αφήσετε να πάει χαμένη!

