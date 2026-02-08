Φέτος η 25η Μαρτίου 2026 πέφτει Τετάρτη, αργία στη μέση της εβδομάδας που πολλοί θεωρούν «χαμένη». Όμως, με λίγο προγραμματισμό, μπορεί να μετατραπεί σε 5ήμερο ξεκούρασης – ιδανικό για ταξίδια, κοντινές αποδράσεις ή απλά χαλάρωση.

Πώς γίνεται το 5ήμερο

Αν πάρετε άδεια Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Μαρτίου , συνδυάζετε την αργία με το Σαββατοκύριακο και δημιουργείτε ένα πενθήμερο ξεκούρασης .

Εναλλακτικά, αν προτιμάτε μετά την αργία, μπορείτε να πάρετε Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Μαρτίου για παρόμοιο αποτέλεσμα.

Ιδέες για κοντινές αποδράσεις

Λουτρά Αιδηψού και Θερμοπύλες: Για spa, θερμά λουτρά και χαλάρωση λίγες ώρες από την Αθήνα.

Αράχωβα και Καλάβρυτα: Χιονισμένα τοπία, cozy ξενώνες με τζάκι και παραδοσιακή κουζίνα.

Δελφοί και Ναύπακτος: Ιστορικές βόλτες και γαστρονομικές απολαύσεις σε γραφικά σοκάκια.

Πήλιο και Ζαγοροχώρια: Για φυσιολατρικά ζευγάρια, με πεζοπορία, μονοπάτια και γραφικά χωριά.

Tips για να εκμεταλλευτείτε το 5ήμερο

Κλείστε εγκαίρως ξενοδοχεία και εστιατόρια, γιατί πολλοί θα κάνουν το ίδιο.

Οργανώστε τις δραστηριότητες για να μην χάνετε χρόνο.

Συνδυάστε χαλάρωση, φύση και πολιτισμό για μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Με λίγη οργάνωση, η φετινή 25η Μαρτίου μπορεί να γίνει η αφορμή για ένα αξέχαστο 5ήμερο, γεμάτο ταξιδιωτικές εμπειρίες, ρομαντισμό ή οικογενειακές στιγμές. Μην την αφήσετε να πάει χαμένη!