Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι εξέφρασε ανησυχία για «σοβαρές ενέργειες σαμποτάζ» που προκάλεσαν καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην κεντρική Ιταλία, πιθανώς συνδεόμενες με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αστυνομία ερευνά τρία επεισόδια με ζημιές στις σιδηροδρομικές γραμμές γύρω από τη Μπολόνια, εξετάζοντας ενδεχόμενη σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Μιλάνο και την Κορτίνα.

Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS) ανακοίνωσαν ότι σήμερα το πρωί διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στη σιδηροδρομική υποδομή από δολιοφθορά, οι οποίες προκάλεσαν διακοπές στην κυκλοφορία, η οποία σταδιακά αποκαθίσταται.

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις «σοβαρές ενέργειες σαμποτάζ» που προκάλεσαν καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια της κεντρικής Ιταλίας, τονίζοντας ότι ενδέχεται να συνδέονται με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η αστυνομία διερευνά τρία περιστατικά ζημιών στις γραμμές γύρω από τη Μπολόνια και δεν αποκλείει πιθανή σχέση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Μιλάνο και την Κορτίνα.

Οι Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι (FS) ανακοίνωσαν ότι «σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή», οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς. Οι ζημιές προκάλεσαν σημαντικές διακοπές στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, η οποία ωστόσο αποκαθίσταται σταδιακά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια–Βενετία πιθανόν οφείλεται σε εμπρησμό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Παράλληλα, σύμφωνα με το Ρόιτερς, στην περιοχή της Μπολόνιας εντοπίστηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ κοντά σε σιδηρογραμμές βρέθηκε ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που συνέβησαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες, είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σαλβίνι σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός υπενθύμισε το περιστατικό σαμποτάζ που είχε παραλύσει το σιδηροδρομικό δίκτυο των γαλλικών τρένων υψηλής ταχύτητας, λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο του 2024.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για πιθανή σύνδεση των επεισοδίων με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου–Κορτίνας, εκπρόσωπος του υπουργού σημείωσε ότι «υπάρχουν ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή» με το περιστατικό στο Παρίσι.

Ο Σαλβίνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».