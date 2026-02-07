Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής με περίπου 1.400 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι πρώτοι 600 θα ενταχθούν την άνοιξη και οι υπόλοιποι 800 μέχρι το φθινόπωρο του 2026.

Η ενίσχυση αφορά όλους τους τομείς, με στόχο να είναι πλήρη και επαρκή σε προσωπικό όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αττικής.

Ο υπουργός συνεχάρη τους αστυνομικούς για τους στόχους που πέτυχαν το 2025 και υπογράμμισε πως το 2026 προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση του εισοδήματος και των συνθηκών εργασίας, ενώ ανακοίνωσε και την επικείμενη καταβολή του επιδόματος διοίκησης σε δικαιούχους.

Τη σταδιακή ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής με περίπου 1.400 νέους αστυνομικούς ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου, ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και συνδικαλιστικής ηγεσίας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι οι πρώτοι 600 αστυνομικοί θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής μέσα στην άνοιξη, ενώ οι υπόλοιποι 800 αναμένεται να στελεχώσουν τις Διευθύνσεις έως το φθινόπωρο.

Όπως τόνισε, στόχος είναι «να ενισχύσουμε και το τελευταίο Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής» και να διασφαλιστεί ότι «όλα τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων θα είναι πλήρη, επαρκή σε προσωπικό και αξιότιμα».

Ο υπουργός εξήρε το έργο των Τμημάτων αυτών, σημειώνοντας πως «οι αξιωματικοί και τα στελέχη τους εξιχνιάζουν καθημερινά πολύ σοβαρές υποθέσεις», συμβάλλοντας ουσιαστικά στον κοινό στόχο της ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη τους αστυνομικούς για τα αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε, επισημαίνοντας ότι το 2026 θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών της Αττικής. Όπως είπε, «σε λίγες μέρες θα καταβληθεί το επίδομα διοίκησης σε όλους όσοι το δικαιούνται», βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Κλείνοντας, κάλεσε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. να «συνεχίσουμε και το 2026 με την ίδια αφοσίωση, με σχέδιο, με στρατηγική, με νέα τεχνολογία και να θέσουμε στόχους εξίσου φιλόδοξους, σημαντικούς και χρήσιμους για την κοινωνία μας, τους πολίτες μας, τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας και την Ελλάδα».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αστυνόμος Β’ π. Αλέξιος Κουρτέσης, ο οποίος ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης.